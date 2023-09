Foggia – Un marocchino di 40 anni trovato a terra dalla Polizia Locale in una pozza di sangue. È successo questo pomeriggio in viale XXIV Maggio a Foggia. Trasportato in pronto soccorso in codice rosso con una ferita al capo ma cosciente.

Pare si tratti di una caduta accidentale.

Indagini in corso.