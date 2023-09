Foggia, un buon pari con rammarico (VIDEO)

Termina 0-0 la sfida tra Avellino e Foggia valida per la terza giornata del Campionato di Serie C – girone C. Buona la prestazione degli uomini di mister Cudini che portano a casa un punto importante. Nel primo tempo, i Satanelli partono bene e al 4’ Garattoni, su un cross di Rizzo, colpisce la palla di testa e la manda di poco a lato della porta. Al 10’ Schenetti dalla distanza prova a silurare Ghidotti che manda la sfera in corner. Al 17’ ancora i rossoneri pericolosi in avanti con Beretta che non riesce a centrare la rete su un cross di Di Noia. Al 26’ proprio Di Noia ci prova dai 25mt, ma la palla finisce sul fondo. Al 30’ l’Avellino prova a farsi vedere in area rossonera senza riuscire a finalizzare in rete. Al 42’ Garattoni, su un ennesimo cross di Rizzo, colpisce la palla di testa ma termina fuori dai pali. Le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato parziale di 0-0.

Nella ripresa, al 48’, i rossoneri vicinissimi al gol del vantaggio con Schenetti che manda la palla di poco alta sulla traversa. Al 62’ Patierno prova a spiazzare Nobile che risponde presente. Le squadre si allungano. All’82’ Nobile si oppone a Patierno e salva la porta rossonera. All’85’ Peralta, da fuori area, calcia alto sulla traversa. Al 92’ Tounkara prova a sorprendere Ghidotti. Finisce 0-0 al “Partenio Lombardi”.

Di seguito il tabellino del match:

AVELLINO – FOGGIA 0-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Tito (70’ Falbo), Benedetti, Patierno, Cancellotti (77’ D’Amico), Rigione, Armellino (60’ Palmiero), Dall’Oglio (77’ Sannipoli), Cionek, D’Angelo, Marconi (60’ Gori). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Sannipoli, Palmiero, Falbo, Sgarbi, Mulè, Pezzella, Gori, Tozaj, D’Amico. All.: Pazienza.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Carillo, Marzupio, Salines; Garattoni, Martini, Di Noia, Schenetti (68’ Vacca), Rizzo; Beretta (77’ Peralta), Tonin (68’ Tounkara). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Marino, Peralta, Antonacci, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Tounkara, Brancato. All.: Cudini.

Arbitro: Lovison della sezione di Padova

Ammoniti: Marzupio, Martini (F), Sannipoli (A)

Note: 1’ di recupero nella prima metà della gara, 4’ nella ripresa.