Manfredonia. “Chiediti se sei felice”. Alle ex fabbriche di San Francesco il progetto “Il mio nome è nessuno”

Manfredonia – Se libertà, come cantava Giorgio Gaber, è partecipazione, allora un’occasione giusta per esercitarla è essere presenti mercoledì 20 settembre, alle ore 17:00, alle Ex Fabbriche di San Francesco a Manfredonia.

È lì che va in scena “CHIEDITI SE SEI FELICE” (Ascoltare le differenze per imparare ad “essere di più”), il workshop partecipato promosso da BABALABA MAMMEINCIRCOLO in collaborazione con ARIAC (Associazione Ricerca Apprendimento Cooperativo).

L’intenzione è quella di avviare un confronto sulla pratica dell’Ascolto, per riflettere su emozioni e comportamenti che possano creare ostilità e pregiudizi e ribaltarli in atteggiamenti di empatia e solidarietà, attraverso strutture in Apprendimento Cooperativo che appartengono alla diretta esperienza di Ariac.

Il tutto nell’ambito del progetto “Il mio Nome è Nessuno” (aggiudicatario del Bando Regionale “Puglia Partecipa”), avviato da POP_Officine Popolari con un partenariato che comprende ASL Foggia, Comune di Manfredonia, AGEDO Foggia, ARCI Viceversa, Babalaba-MammeInCircolo, Teatro Bottega degli Apocrifi, Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis”.

“Il mio Nome è Nessuno” esplora i temi di orientamento sessuale e identità di genere attraverso la formulazione di azioni e interventi condivisi con la comunità, coerenti con gli obiettivi dell’Agenda di Genere della Regione: incidere sul cambiamento culturale, educare, sensibilizzare, sradicare gli stereotipi, per combattere ogni forma di discriminazione e di violenza connessa ai temi trattati. E che si concluderà con un’azione concreta che “il soggetto decisore pubblico”, l’ASL di Foggia, assumerà come esito delle risultanze del processo partecipato.

Fai sentire la tua voce e ascolta le nostre: ti aspettiamo mercoledì!