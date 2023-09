Pubblicata la Official Selection del Foggia Film Festival 2023

Scalda i motori la macchina organizzativa del Foggia Film Festival, rassegna giunta alla tredicesima edizione e che quest’anno sarà ospitata dalla Sala Farina, storica sala nel centro storico di Foggia.

Sul sito www.foggiafilmfestival.com è infatti disponibile la Selezione ufficiale del Foggia Film Festival e dello Student Film Festival.

In catalogo 90 titoli nazionali e internazionali, di cui lungometraggi, documentari e cortometraggi, nonché opere prime, seconde ed inedite.

La rassegna prevede anteprime, eventi speciali e l’Omaggio a Monica Vitti con la mostra di manifesti cinematografici, la visione di materiale audiovisivo, incontri, conversazioni con esperti e addetti ai lavori, a cura de Biblioteca ‘La Magna Capitana’ di Foggia diretta da Gabriella Berardi.

La Giuria presieduta dall’attrice Caterina Shulha premierà le migliori opere la sera di sabato 25 novembre 2023 presso il Cineteatro Sala Farina.

Il claim di questa edizione è ‘Sguardi divergenti’, ovvero le diverse prospettive dei filmmaker, attraverso la narrazione filmica su ambiente e legalità, passando per il contrasto alle mafie, ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo, la violenza di genere, il lavoro, la parità di genere, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza.

Dunque, dal 19 al 25 novembre 2023 la città potrà vivere una settimana densa di appuntamenti con la presenza di attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori del mondo dello spettacolo.

Il Festival, diretto da Pino Bruno e Maurizia Pavarini, rispettivamente direttore artistico e direttrice organizzativa, promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.

La XIII edizione è realizzata nell’ambito dell’ Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission; è promossa e organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno’, in collaborazione con Biblioteca ‘La Magna Capitana’, il contributo di Fondazione dei Monti Uniti e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.