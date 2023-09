“Riattivato il servizio di diabetologia all’ospedale di Manfredonia”. Rotice: buon lavoro

(nota stampa). La notizia dell’entrata in servizio della dottoressa Katia Monteleone, diabetologa ed endocrinologa, presso l’Ospedale “San Camillo” è un ulteriore passo in avanti in quel percorso di riqualificazione e potenziamento della struttura sanitaria di Manfredonia mettendola nelle condizioni di poter dare risposte efficaci alle richieste di diritto alla salute dei cittadini.