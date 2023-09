Rotice: “Bellissima la Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo a San Salvatore”

Grazie per l’accoglienza e complimenti per l’organizzazione della 52ma Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo all’operosa comunità di San Salvatore – Fraz. Montagna.

È stata una serata intensa e molto significativa, tra fede e folklore, elementi che racchiudono l’essenza della nostra identità e delle nostre tradizioni che vengono tramandate con cura di generazione in generazione. Un territorio che resta autentico e genuino, come la gente che ha scelto questa località come luogo di lavoro e di vita.

L’inedito entroterra è una vera e propria ricchezza economica, culturale e sociale per Manfredonia.