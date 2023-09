Viva Rignano Viva chiede consiglio comunale su sicurezza sociale e progetti non ancora realizzati

Rignano Garganico – “Chiediamo la convocazione del Consiglio Comunale straordinario su disagio sociale, sicurezza sociale, casa per anziani, riqualificazione del centro storico, blocco lavori impianti sportivi e progetti educativi per i più giovani. La richiesta è stata inoltrata anche al Prefetto di Foggia”.

Lo comunica in una nota stampa il movimento politico “Viva Rignano Viva”. A firmare la richiesta di convocazione sono stati i consiglieri di minoranza Emanuele Di Fiore e Giosuè Del Vecchio.

Non firma la richiesta il terzo esponente dell’opposizione, Matteo Stanco, eletto nelle fila di “Uniti per Rignano” e in procinto probabilmente di passare ufficialmente nella maggioranza “Rignano che vorrei” al fianco del sindaco Luigi Di Fiore, dopo l’allontanamento dell’ex-assessore ai lavori pubblici Viviana Saponiere. Ora il Primo Cittadino potrà decidere o meno di convocare la massima assise municipale. Non ha l’obbligo di farlo mancando la sottoscrizione del terzo consigliere comunale di opposizione.

La convocazione è stata chiesta per i recenti episodi di violenza e per gli incendi dolosi ad danni di auto e appartamenti nel centro storico, ma anche per fare il punto sulle promesse elettorali della maggioranza a distanza di oltre un anno dalla rielezione di Luigi Di Fiore: recupero centro storico, impianti sportivi da ultimare, casa di riposo per anziani, progetti educativi per i giovani. (nota stampa)