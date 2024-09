Allerta arancione sul Gargano, rischio maggiore vicino ai bacini

Una nuova allerta meteo di livello “Arancione” per rischio idrogeologico e temporali è stata emessa oggi, 18 settembre, a partire dalle ore 20 e per le successive 24 ore, per il promontorio del Gargano e le Isole Tremiti. Nel resto della regione, l’allerta è di livello “Giallo”, mentre sul Tavoliere e i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle è stato segnalato anche un rischio idraulico. Le previsioni indicano piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli di pioggia che variano da deboli a moderati. In alcune zone della Capitanata, dove era già in vigore un’allerta “Gialla” fino alle 20 di oggi, si stanno verificando forti temporali, in particolare nell’area di Cerignola e nei comuni dei Cinque Reali Siti, tra Ordona e Orta Nova.

La retrocessione del ciclone Boris, in arrivo dai Balcani e diretto verso il Tirreno, ha già avuto un impatto sulla Puglia, causando rovesci e temporali, spesso intensi e localizzati. Particolarmente colpite le zone del Foggiano e del Salento, dove si sono registrati picchi di precipitazioni fino a 70-80 mm. Le previsioni per le prossime ore e per giovedì 19 settembre indicano la possibilità di nuovi rovesci e temporali localizzati, che interesseranno diverse zone della Puglia. Tuttavia, i fenomeni saranno irregolari: alcune aree resteranno probabilmente asciutte, mentre altre potrebbero essere colpite da forti piogge, con accumuli locali superiori ai 50 mm, non escludendo allagamenti o criticità.

Le province più a rischio saranno Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi e Lecce. Le temperature si manterranno fresche, con massime che non supereranno i 24-25°C, ad eccezione di alcune aree del Tarantino. Tra venerdì e il fine settimana è previsto un parziale miglioramento grazie all’aumento della pressione atmosferica. Si assisterà a una maggiore presenza di sole, sebbene possano verificarsi ancora locali rovesci, meno intensi rispetto ai giorni precedenti. Le precipitazioni saranno più probabili nelle zone del Foggiano, Tarantino e Leccese, mentre il Brindisino e il Barese godranno di maggior stabilità. Le temperature subiranno un lieve aumento, con un clima gradevole durante il giorno.