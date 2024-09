FOGGIA – “Questa notte la nostra Provincia ha affrontato un’ondata di maltempo che ha messo a dura prova la sicurezza delle nostre comunità.

A queste situazioni emergenziali purtroppo si associa anche una notizia drammatica: la perdita di un vigile del fuoco, su una strada statale in questo caso, la SS 89, che ha sacrificato la propria vita mentre interveniva per soccorrere degli automobilisti bloccati sotto il cavalcavia tra Apricena e San Severo.

Le bombe d’acqua che hanno colpito l’alto tavoliere, da San Severo a Torremaggiore, hanno provocato allagamenti e gravi disagi su molte strade provinciali.

Su indicazione dei tecnici, ho immediatamente attivato le procedure di emergenza per far fronte a questa situazione critica.

Nella zona di Casalnuovo, precisamente sulla S.P. n. 16, abbiamo registrato il distacco e lacerazione dell’asfalto, un fenomeno preoccupante che richiede un intervento tempestivo e risolutivo.

A breve emetteremo un’ordinanza specifica per questa area, affinché si possano attuare da subito le necessarie operazioni di ripristino.

Analogamente, ci sono stati problemi a Rodi Garganico, Carpino e lungo la SP 53, dove abbiamo mobilitato i cantonieri per gestire la situazione e prevenire ulteriori danni.

Da questa notte il Dirigente del settore, l’ing. Luciano Follieri, assieme agli uffici tecnici provinciali sono in contatto con la centrale operativa dei vigili del fuoco e con la Prefettura.

Questa collaborazione è fondamentale in momenti come questi, in cui la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta.

Tuttavia, devo anche sottolineare l’urgenza di riflessioni più ampie.

Gli eventi climatici estremi che stiamo vivendo ci impongono di affrontare la questione della manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali.

È necessario che il Ministero e la Regione prendano coscienza della gravità della situazione e forniscano fondi adeguati per la manutenzione delle cunette e la messa in sicurezza delle strade provinciali che si diramano per un’estensione di oltre 2.700 km.

Con risorse dedicate, saremo in grado non solo di affrontare le emergenze, ma di progettare una viabilità sicura e accessibile per tutti.

Lavorerò incessantemente affinché questo messaggio arrivi ai livelli competenti.

È tempo che ci sia un investimento concreto nella sicurezza delle nostre strade, in modo che gli eventi catastrofici come quello di stanotte non si ripetano senza un valido sistema di prevenzione.”

Lo riporta il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.