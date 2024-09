Una situazione di grave disagio sta colpendo numerose famiglie e pendolari che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale, in particolare la linea n. 5 diretta a Ippocampo, lungo la Riviera Sud di Manfredonia. Tra i passeggeri più colpiti vi sono numerose madri con bambini piccoli, spesso con passeggini, studenti di ritorno da scuola e altre persone che dipendono quotidianamente da questa tratta per spostarsi.

Attualmente, il servizio presenta una serie di criticità che rendono il viaggio non solo scomodo, ma anche pericoloso. La frequente sovraffollamento dei mezzi costringe i passeggeri a viaggiare in piedi per periodi prolungati, in alcuni casi per oltre un’ora, mettendo a rischio la sicurezza, specialmente di coloro che trasportano bambini piccoli. Il rischio di cadute, dovuto alla mancanza di posti a sedere e alla difficoltà di mantenere l’equilibrio durante il tragitto, è concreto e preoccupa molte famiglie.

Nonostante numerosi tentativi di segnalazione della problematica alle autorità competenti, la situazione non sembra migliorare. I cittadini hanno contattato anche le forze dell’ordine, ma si sono sentiti rispondere che la gestione dei disservizi del trasporto pubblico non rientra nelle loro competenze. “Anche i tentativi di comunicare direttamente con le Ferrovie del Gargano non hanno avuto esito, dato che le chiamate spesso non ricevono risposta”.

Alla luce di questi fatti, si richiede un intervento urgente da parte delle autorità locali e degli assessori competenti per il trasporto pubblico. È fondamentale garantire un servizio sicuro, dignitoso e accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e alle persone con mobilità ridotta.

“Basta, dovete intervenire, è allucinante, non è da paese civile!!!”, dice una mamma a StatoQuotidiano.it