MANFREDONIA (FOGGIA) – La Sanità in Puglia come anche nel Foggiano e soprattutto a Manfredonia non sta vivendo un periodo idilliaco.

In realtà si registrano sempre nuove complicazioni sia per la carenza di personale e sia per la disponibilità di apparecchiature idonee per poter eseguire accurate diagnosi.

Nell’occhio del ciclone è finito l’ospedali di Manfredonia.

Per il Consigliere Comunale Capogruppo Giuseppe Marasco (fratelli d’Italia Manfredonia), continua a registrarsi l’emorragia di personale in grado di garantire il servizio all’interno dei reparti. Una situazione insostenibile per un servizio riconosciuto nei principi fondamentali della costituzione. Eppure è sempre più difficile potersi servire della sanità pubblica in Puglia, vergogna.

Una vera e propria emergenza che mette a rischio la vita delle persone, nonostante il grande lavoro che cercano di svolgere i sanitari in servizio, privati però delle risorse necessarie a rendere la sanità territoriale efficiente ed efficace.

Oggi, più che mai, è necessario che le istituzioni prendano coscienza della gravità del problema e agiscano con rapidità per risolverlo.

Il personale rimasto continua a lavorare con professionalità e dedizione, ma da soli non possiamo sopperire a queste gravi carenze strutturali”.

Marasco, rimarca: “Non c’è mai fine al peggio! Evidentemente la sanità in Pugliese non è in grado di assicurare assistenza sanitaria di qualità ai propri cittadini.

Un disastro che ha un unico responsabile ed è Michele Emiliano.

Farò presentare tramite l’Onorevole avv. Giandonato Lasalandra e la Sen. Anna Maria Fallucchi, con grande urgenza un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché si faccia immediata chiarezza su questa paradossale vicenda”, da mio canto presenterò una interrogazione al Sindaco Domenico La Marca di Manfredonia, affinché l’Ospedale di Manfredonia migliora come medici e strutture, inoltre la riapertura di alcuni reparti soppressi.