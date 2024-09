FOGGIA – Si terranno domani pomeriggio alle 16.30 nella cattedrale di Foggia i funerali di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco morto dopo che la sua auto di servizio è stata travolta dall’acqua sulla strada statale 90 che collega San Severo ad Apricena durante il nubifragio che si è abbattuto ieri sera nella zona.

La salma ora si trova nella camera ardente allestita nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia.

Intanto è stata rinviata la seduta del Consiglio regionale pugliese prevista per domani.

La decisione è stata presa per consentire all’Ufficio di Presidenza, ai consiglieri di partecipare ai funerali del vigile del fuoco Antonio Ciccorelli.

La presidente del Consiglio, Loredana Capone, ha disposto la presenza del Gonfalone della Puglia alla cerimonia di commiato.

Il cordoglio del presidente Meloni: “l’Italia intera ti è grata, Antonio”.

Si moltiplicano, in queste ore, i messaggi di cordoglio e solidarietà per la tragedia avvenuta nella serata di ieri sulla Sp89 San Severo/Apricena.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sulla sua pagina social un messaggio rivolto ad Antonio Ciccorelli, il caporeparto del corpo dei VVF, che ha perso la vita nel nubifragio durante le operazioni di soccorso.

“Antonio Ciccorelli, vigile del fuoco, ha sacrificato la sua vita per salvare degli automobilisti intrappolati nell’acqua. Stava per andare in pensione, ma ancora una volta ha scelto di mettere il dovere e la sicurezza degli altri prima della propria vita.

Il suo sacrificio e il suo coraggio ci ricordano quanto sia fondamentale il lavoro di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui.

Un pensiero commosso va alla sua famiglia e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’Italia intera ti è grata, Antonio”.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it