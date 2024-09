Gianni Amelio a Bari per presentare "Campo di Battaglia"

Il regista Gianni Amelio interverrà in sala al Multicinema Galleria di Bari sabato 21 settembre, alle ore 20.45, per salutare il pubblico e presentare il suo ultimo film ‘Campo di battaglia’, in concorso all’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Amelio tornerà in sala anche a fine proiezione per dibattere col pubblico del lungometraggio, che vede nel cast, tra gli altri, Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini.

Il film, in sala dal 5 settembre, è liberamente tratto dal romanzo ‘La sfida’ di Carlo Patriarca, ed è una produzione Kavac Film, Ibc Movie, One Art, con Rai Cinema. La pellicola mette in scena due ufficiali medici (amici d’infanzia), due idee opposte del giuramento d’Ippocrate e lo stesso campo di battaglia: la linea del fronte nella Grande Guerra. Tra i due un’infermiera cui i pregiudizi del tempo impediscono di fare il medico e l’ombra minacciosa dell’epidemia di Spagnola che colpisce più delle armi nemiche. E presto contagerà anche la popolazione civile.

Lo riporta l’ANSA