#LIVE - Nuovo peggioramento anche su Tavoliere e Gargano. Shelf Cloud (Nube a mensola) vista da #Lucera (Fg) in questi minuti. 📸 che ci invia @Michele Corposanto Meteopuglia in Foto

FOGGIA – Il ciclone ‘Boris’ insiste oggi e domani sull’Italia, portando maltempo con un quadro meteo caratterizzato da pioggia forte e freddo.

Scatta l’allerta arancione sull’Emilia-Romagna e allerta gialla per temporali su una lunga lista di regioni al Centro e al Sud: dalle Marche al Lazio e all’Umbria, dall’Abruzzo al Molise, dalla Campania alla Calabria e alla Puglia.

Ma il caldo è davvero finito?

Secondo il meteorologo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it’ “oramai l’estate la rivedremo il prossimo anno perchĂ©, almeno per quel che riguarda settembre, e fatta eccezione per la possibilitĂ di singole giornate con temperature piĂą alte, non si prevede il ritorno del caldo estivo. In particolare tra oggi e giovedì sull’Italia insisterĂ un vortice di bassa pressione che porterĂ nuvole, e a tratti anche pioggia, praticamente su tutte le nostre regioni, con le piogge piĂą abbondanti in Emilia e nelle regioni del versante tirrenico”.

“Il maltempo – spiega all’Adnkronos – sarĂ anche accompagnato da temperature al di sotto della norma, con valori che in diverse localitĂ del Nord saranno addirittura tipici di metĂ ottobre”.

“Venerdì la perturbazione si allontanerĂ e il tempo migliorerĂ con piĂą spazio al sole e meno piogge, per lo piĂą concentrate sulle zone montuose della Penisola; anche le temperature risaliranno ma rimarranno comunque nel complesso inferiori alla norma, specie al Nord”, conclude Giuliacci.

Anche Lorenzo Tedici conferma che “il tempo nei prossimi giorni sarĂ condizionato ancora dal ciclone ‘Boris‘ che, dopo aver devastato Romania, Polonia, Repubblica Ceca ed Austria porta piogge forti fino a giovedì su Emilia Romagna e Marche e a macchia di leopardo un po’ su tutta l’Italia.

Quindi anche a Roma, dove le temperature saranno sotto la media con massime intorno ai 20, 21 gradi e piogge abbastanza frequenti”, afferma all’Adnkronos

Secondo il meteorologo de ‘iLMeteo.it’, tuttavia, “la novità è che comunque il fine settimana, ad esempio, a Roma tornano 27 gradi e al sud 30 quindi nel week end avremo un sussulto estivo.

Ma da lunedì tornano le piogge al centro nord e le temperature scenderanno, quindi diciamo che siamo entrati nell’autunno e che il cambio di stagione, al nord è giĂ stato fatto con temperature minime anche di 8 gradi, d’altronde domenica prossima è l’equinozio d’autunno”, conclude Tedici.

Protezione Civile, allerta arancione in E. Romagna, allerta gialla in undici regioni

Nel frattempo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla mattina di oggi, mercoledì 18 settembre, il persistere di precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e Marche e precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Abruzzo, in particolare sui rispettivi settori settentrionali.

Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitĂ , frequente attivitĂ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta arancione sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna.

Allerta gialla sull’intero territorio delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su gran parte dell’Emilia-Romagna e su settori di Toscana, Lazio e Campania.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos