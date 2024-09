Foggia. I Finanzieri della Compagnia di Manfredonia, con il determinante ausilio dei cani anti-droga “Jackson” e “Gerico”, hanno tratto in arresto un trentasettenne trovato in possesso di oltre 4.400 pasticche di Ecstasy dal peso complessivo di circa 1,74 kg.

L’intervento è stato effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia dove le unità cinofile hanno “segnalato” un viaggiatore in transito che è stato fermato per un più approfondito controllo. Il soggetto ha consegnato immediatamente una bustina contenente nove pasticche di ecstasy sostenendo di essersele procurate per uso personale. Tali dichiarazioni, tuttavia, non hanno convinto i Finanzieri che, guidati dalle insistenti segnalazioni dei due cani, hanno sottoposto a controllo anche i bagagli che lo stesso portava al seguito rinvenendo, all’interno di uno zaino, l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il responsabile è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto in carcere.

Si precisa che la condotta dell’interessato è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, pertanto, l’indagato non può essere ritenuto colpevole fino alla pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

L’azione dei cani antidroga, che operano sempre insieme a conduttori altamente specializzati, rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti attuato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nei pressi della Stazione di Foggia e nel limitrofo nodo intermodale ed è finalizzato alla prevenzione delle condotte criminose più diffuse e alla repressione delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità sociale.

L’attività svolta in tale contesto ha portato, dal mese di gennaio, all’esecuzione di 147 sequestri di sostanze stupefacenti in capo ad altrettanti passeggeri in transito, dei quali 2 tratti in arresto, 10 denunciati a piede libero e 135 segnalati alle competenti Prefetture.