Monte Sant'Angelo. Galà della cultura regionale: 28 Nino Frassica e il 2 ottobre arriva Pistoletto

Continua il programma culturale speciale dedicato a Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia 2024. Tra settembre e ottobre ancora grandi appuntamenti: a settembre il Corteo storico delle Apparizioni di San Michele (domenica 22), il Galà della cultura con il premio “Io sono capitale di Puglia” e la partecipazione straordinaria dell’Orchestra della Notte della Taranta e dei Radiodervish, tra gli altri (venerdì 27), la Festa patronale dal 27 al 30, sabato 28 “Io sono capitale”, l’inaugurazione dell’Anno scolastico (dalle ore 9.30), al pomeriggio la consegna della Cera dell’Amministrazione al Santuario, Nino Frassica (ore 21) e cresce l’attesa per il nome del 30 per la chiusura della Festa; ottobre si aprirà con l’inaugurazione dell’opera di Michelangelo Pistoletto (mercoledì 2), dal 3 al 6 si terrà la settima edizione di Mònde, la Festa del cinema sui cammini e dal 18 al 20 l’evento internazionale dell’Assemblea europea delle Vie Francigene.

Dopo la cerimonia dell’inaugurazione della Capitale a gennaio con la maratona culturale, il festival Michael a maggio (con lo spettacolo degli angeli, l’assemblea europea della Via micaelica e l’inaugurazione della mostra Angeli di Nicola Genco fino al 20 ottobre nel Castello), a giugno e luglio si sono celebrati i due Siti UNESCO, le tracce dei Longobardi nel Santuario e le faggete vetuste della Foresta Umbra; è seguito un grande ed importante cartellone estivo con la partecipazione di Daniele Silvestri, Mecna, delle edizioni speciali di FestambienteSud, del Raduno dei Suonatori di Tarantella, di Green Note, degli eventi sportivi come la Corrimonte e il Rally Costa del Gargano, gli appuntamenti con le residenze culturali di letteratura e poesia, teatro, cinema, artigianato, l’istallazione “Fragments of Reality” di Alessandro Lupi, opera site-specific di light art al Santuario di San Michele Arcangelo visitabile fino al 7 gennaio 2025.

Settembre e ottobre si apprestano ad essere ancora mesi speciali per Monte Sant’Angelo.

CORTEO STORICO DELLE APPARIZIONI DI SAN MICHELE ARCANGELO – Si parte il 22 settembre con il Corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo, un suggestivo dramma sacro, nel quale vengono inscenati gli episodi miracolistici fondativi del culto micaelico sul Monte Gargano, – luogo primigenio nell’Occidente Cristiano. È un mix di fede e storia, di spettacolo e teatro, caratterizzato dallo spirito di festa di popolo, che vi partecipa attivamente in un atto corale di devozione all’Arcangelo.

GALÀ DELLA CULTURA, PREMIO “IO SONO CAPITALE DI PUGLIA” – Venerdì 27 settembre si recupererà la serata/evento inizialmente prevista per il 25 giugno scorso e posticipata a causa delle avverse condizioni climatiche. Tra gli ospiti/premiati: Renzo Arbore (in collegamento), Ettore Bassi, Paolo Sassanelli, Carmine Padula, Pasquale Stafano e Gianni Iorio, Mario Perrotta, Davide Grittani, Nicola Genco, Giovannangelo de Gennaro, i Radiodervish, la Fondazione Le Costantine e la chiusura affidata all’Orchestra della Notte della Taranta; non saranno in presenza Gianna Fratta, Licia Lanera e la Fondazione Paolo Grassi nel 50° del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Protagoniste anche le residenze culturali e interverranno Lorenzo Scaraggi con il progetto Gargano capitale, Luciano Toriello di Mad e Festival Mònde (residenza cinema), Franco Salcuni di Legambiente (residenza artigianato), Stefania Marrone di Bottega degli apocrifi (residenza teatro), Raffaele Niro di Rhymers club (residenza letteratura e poesia). A premiare, diverse istituzioni regionali: con il sindaco Pierpaolo d’Arienzo e l’Assessora alla cultura Rosa Palomba, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’Assessora alla legalità e cultura Viviana Matrangola, il Direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese Paolo Ponzio, rappresentanti delle agenzie regionali Apulia Film Commission e Pugliapromozione, i sindaci dei Siti UNESCO della Puglia – la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e il Sindaco di Alberobello Francesco de Carlo – i sindaci delle Capitali regionali – il Sindaco di Mesagne (Capitale cultura Puglia 2023) Toni Matarrelli e il Sindaco di Lucera Giuseppe Pitta (Capitale cultura Puglia 2025) – tra gli altri. Modera Pasquale Gatta, coordinatore di Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024.

FESTA PATRONALE – Dal 27 al 30 settembre si terranno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Sabato 28 torna l’evento “Io sono capitale” con l’inaugurazione dell’Anno scolastico (dalle ore 9.30 in Piazza Carlo d’Angiò), al pomeriggio la tradizionale consegna della Cera dell’Amministrazione al Santuario, alle ore 21 in Piazza Giovanni Paolo II atteso Nino Frassica con i Los Plaggers band in “Tour 2000/3000”. Tra i momenti più suggestivi, la processione della sacra Spada di San Michele per le vie della città in programma domenica 29. Attesa per il nome dell’artista che il 30 chiuderà i festeggiamenti organizzati dal Comitato Festa.

I vari linguaggi dell’arte e della cultura sono al centro della programmazione speciale per il 2024.

Dal 20 al 23 settembre infatti, ci sarà anche la seconda parte della residenza culturale dell’artigianato curata da Legambiente FestambienteSud con il progetto “Sammecalere 2.0”: dopo la realizzazione della statua dell’Arcangelo sarà utilizzato un altro linguaggio artistico, la street art con Caktus e& Maria; sarà un cantiere aperto, tutti i giorni si potrà assistere alla realizzazione della pittura murale in Largo Totila.

Inoltre, fino al 20 ottobre resta allestita la mostra “Angeli” di Nicola Genco nel Castello di Monte Sant’Angelo e fino al 7 gennaio l’installazione artistica “Fragment of reality” di Alessandro Lupi al Santuario, i 1500 specchietti sostenibili che illuminano la facciata del Santuario dell’Arcangelo Michele.

Tre grandi appuntamenti anche ad ottobre.

Il 2 arriva uno dei più grandi artisti dell’arte contemporanea italiana, Michelangelo Pistoletto, per inaugurare il suo Terzo paradiso dedicato a Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia.

Dal 3 al 6 torna l’appuntamento con Mònde, la Festa del cinema sui cammini, promossa da Mad e Apulia Film Commission e giunta alla settima edizione.

Dopo l’assemblea europea della Via micaelica ospitata a maggio e verso il Giubileo 2025 un altro grande appuntamento internazionale legato ai pellegrinaggi e ai cammini vedrà Monte Sant’Angelo protagonista: dal 18 al 20 ottobre l’appuntamento internazionale con l’Assemblea europea della Via Francigena, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e associazioni di Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia.

Il progetto speciale “Monte Sant’Angelo Capitale cultura Puglia 2024” è promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, dal Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

#LaCittàdeidueSitiUNESCO #CapitaleculturaPuglia2024