Manfredonia. Il fenomeno delle precipitazioni atmosferiche, sempre più frequente e intenso a causa dei cambiamenti climatici, sta creando non pochi disagi nel Comune di Manfredonia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle acque piovane. In seguito agli eventi atmosferici avvenuti il 17 settembre 2024, la situazione della rete fognaria comunale ha evidenziato criticità che richiedono interventi urgenti.

Giuseppe Marasco, capogruppo del partito Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Manfredonia e Vice Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica e Ambiente, ha presentato una interrogazione urgente, rivolta al Prefetto di Foggia, al Sindaco di Manfredonia, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale del Comune, chiedendo una risposta scritta e tempestiva in merito al grave problema dello scarico abusivo delle acque piovane nella rete fognaria delle acque nere.

Le conseguenze di uno scarico illegale

Il consigliere Marasco evidenzia che lo scarico delle acque meteoriche nella rete fognaria destinata alle acque nere, una pratica illegale e purtroppo diffusa, rappresenta un serio problema di salute pubblica e igiene. Questa pratica provoca intasamenti, rigurgiti e allagamenti delle strade, aggravando il già precario stato della rete fognaria e inquinando il manto stradale. Inoltre, il sovraccarico di liquami e acque non trattate deteriora anche gli impianti di depurazione, compromettendone il corretto funzionamento.

Queste problematiche sono state confermate dagli interventi d’emergenza effettuati dalla ditta Spagnuolo Ecologia per conto dell’AQP (Acquedotto Pugliese), i cui operatori sono stati chiamati a fronteggiare gli allagamenti causati dall’intenso maltempo. I video pubblicati dai cittadini e le segnalazioni raccolte dimostrano l’impatto che il malfunzionamento della rete fognaria sta avendo sul territorio.

L’appello al sindaco di Manfredonia

Per risolvere questa criticità, Marasco chiede al Sindaco di Manfredonia di emettere un’ordinanza specifica, che vieti categoricamente lo scarico delle acque piovane nella rete fognaria delle acque nere da parte dei proprietari di immobili e degli amministratori condominiali. Questo divieto si applica a tutte le abitazioni situate nel Comune di Manfredonia, dove spesso le acque meteoriche vengono erroneamente convogliate nella rete delle acque nere, creando danni e disagi.

L’ordinanza dovrà imporre l’obbligo di rimuovere immediatamente tutti gli allacci abusivi esistenti, spesso perpetrati da anni e rimasti impuniti. Questi allacci abusivi, presenti nella rete fognaria destinata alle acque bianche, sono una delle cause principali degli allagamenti stradali e delle fuoriuscite di liquami che si verificano in diverse zone della città, come il viale Miramare e altre aree particolarmente colpite.

L’invito alla cittadinanza

Marasco non si limita a chiedere l’intervento delle autorità comunali, ma rivolge anche un accorato invito a tutti i cittadini di Manfredonia, i cui impianti di raccolta delle acque piovane sono attualmente collegati alla rete delle acque nere, affinché provvedano immediatamente a rimuovere tali collegamenti illeciti. Le acque piovane dovranno essere convogliate, laddove presente, nella rete delle acque bianche, o lasciate defluire liberamente verso le vie pubbliche.

Questo intervento non solo allevierebbe la pressione sulla rete fognaria comunale, riducendo il rischio di allagamenti e fuoriuscite di liquami, ma migliorerebbe anche la qualità della vita e la sicurezza igienico-sanitaria del territorio. Le recenti piogge hanno evidenziato la necessità di una gestione più efficiente e responsabile delle acque meteoriche, e l’intervento dei privati cittadini è fondamentale per arginare questa problematica.

Infine, il consigliere comunale ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni previste dall’ordinanza del sindaco potrebbe comportare serie conseguenze penali e amministrative, come stabilito dal Testo Unico Ambientale. L’abusivo scarico di acque meteoriche nella rete fognaria costituisce infatti un reato, punito con sanzioni che possono colpire i trasgressori. Marasco invita, pertanto, la cittadinanza a segnalare prontamente alla Polizia Locale eventuali casi di scarico illecito di acque piovane nella rete delle acque nere, attraverso caditoie, pluviali o altre tubature private.

La situazione emersa in seguito alle piogge del 17 settembre 2024 rappresenta un chiaro campanello d’allarme per il Comune di Manfredonia. La gestione delle acque piovane non può più essere trascurata e richiede un intervento rapido e deciso da parte delle autorità competenti. Solo attraverso una corretta gestione degli scarichi fognari, il rispetto delle normative vigenti e la collaborazione attiva dei cittadini si potrà risolvere il problema alla radice, prevenendo futuri disagi e proteggendo la salute pubblica e l’ambiente.

Giuseppe Marasco, attraverso la sua interrogazione, sollecita una risposta chiara e immediata da parte delle istituzioni locali, nella speranza che il Comune di Manfredonia possa presto adottare le misure necessarie per garantire una rete fognaria efficiente e sicura per tutti.