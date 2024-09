Foggia. “A nome di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, mi complimento con l’onorevole-ministro Raffaele Fitto per la nomina a Commissario alle Politiche di Coesione e Sviluppo e Vicepresidente esecutivo nella Commissione Ue.

Un ruolo importantissimo, attraverso il quale potrà decidere e incidere in modo determinante anche su questioni che attengono allo sviluppo dell’agricoltura. Da parte nostra avrà sempre una collaborazione leale e fattiva per lavorare insieme a un’Europa migliore, un’Europa che dia il giusto valore alla nostra agricoltura”.

È con queste parole che Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’importante nomina che ha premiato competenze e capacità di Raffaele Fitto.

“Con la sua nomina a Vicepresidente esecutivo nella Commissione Ue”, aggiunge Sicolo, “si può realizzare quella ‘filiera’ politico-istituzionale che deve vedere insieme, per lo sviluppo del comparto primario, l’Unione Europea, il Governo nazionale e la giunta regionale. Occorre una profonda revisione della PAC, la Politica Agricola Comune. Serve un impegno europeo su questioni centrali come la redditività, la redistribuzione del valore lungo la filiera a tutela dei produttori agricoli, la fase decisiva della lotta alla Xylella, misure contro la concorrenza sleale di Paesi terzi, la questione idrico-irrigua. Su queste problematiche e su ogni altra questione fondamentale per l’agricoltura e per gli agricoltori, Raffaele Fitto può contare sulla nostra collaborazione e piena disponibilità”, ha concluso Sicolo.