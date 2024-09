Vigile del fuoco morto a Foggia, parlano le sorelle sfuggite all'alluvione

«Il cuore mi si spezza al pensiero che siamo state le ultime persone che ha abbracciato». Con queste parole, Rosanna Tafanelli rende omaggio ad Antonio Ciccorelli, il vigile del fuoco tragicamente deceduto mentre la stava soccorrendo. Rosanna non era sola quella notte, a bordo dell’auto in panne sulla strada provinciale 89, tra San Severo e Apricena: insieme a lei c’era anche la sorella Daniela. Entrambe hanno voluto lasciare un ricordo commovente sui social, esprimendo gratitudine e dolore per la perdita del loro salvatore. «Antonio Ciccorelli ci ha messe in salvo, regalando sollievo alle nostre famiglie, ma ha incontrato il suo tragico destino soccorrendo altre persone» ha scritto Rosanna.

In un altro messaggio, ha aggiunto: «Al Comando dei Vigili del Fuoco va il nostro più sentito ringraziamento per il tempestivo intervento e il conforto che ci hanno dato in quell’inferno di acqua e fango. Il nostro cordoglio più profondo va ad Antonio Ciccorelli, il nostro angelo. Fa male pensare che, dopo averci abbracciato e salvato, abbia perso la sua preziosa vita». Daniela, anch’essa salvata dal coraggioso vigile del fuoco, ha raccontato la sua drammatica esperienza in un lungo post. «Sono stata travolta da un nubifragio, con l’acqua e il fango che mi arrivavano alle gambe.

La melma aveva sommerso il tetto dell’auto. Al telefono, il vigile del fuoco cercava di farmi coraggio mentre io piangevo e urlavo, convinta di essere vicina alla morte». Prosegue il racconto: «L’auto scivolava lentamente verso i campi allagati. La sensazione di dover morire annegata nel fango ti paralizza. Il vigile era emozionato, perché non riusciva a tirarmi fuori. Finalmente, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarmi dal portabagagli e a portarmi in salvo su un camion. Sono viva grazie a loro».

Nel frattempo, sui social continuano a moltiplicarsi i messaggi di cordoglio e tributi ad Antonio Ciccorelli, descritto da tutti come «un eroe dei nostri tempi».

Lo riporta foggia.corriere.it