FOGGIA – E’ di quattro feriti tra cui un minore in gravi condizioni, il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto lungo l’A16 Napoli-Canosa tra Rocchetta Sant’Antonio e Lacedonia in direzione Bari.

Un uomo di giovane età è stato ricoverato d’urgenza nel foggiano dopo essere stato investito da un’auto mentre prestava soccorso al padre.

Un’autovettura, a bordo della quale viaggiavano un padre e suo figlio, è improvvisamente uscita di strada a causa di un guasto meccanico, forse una foratura.

Il giovane, sceso dal veicolo per verificare la situazione e probabilmente per richiedere assistenza, è stato tragicamente travolto da un’altra autovettura che sopraggiungeva.

La violenza dell’impatto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso presso il Policlinico “Riuniti” di Foggia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per cause in corso di accertamento un’auto ha tamponato un’altra vettura che la precedeva fino a farla sbalzare contro i new jersey di cemento.

Ad avere la peggio un ragazzino di Brindisi, trasferito in eliambulanza dal luogo dell’incidente a Foggia, dove sono stati poi trasportati anche gli altri tre feriti.

Sul posto oltre al personale della società autostrade gli uomini della polstrada di Grottaminarda.