Home // Manfredonia // A.S.E. di Manfredonia, il nodo delle assunzioni: Marasco chiede chiarezza

POLITICA A.S.E. di Manfredonia, il nodo delle assunzioni: Marasco chiede chiarezza

Negli ultimi mesi, la situazione occupazionale dell’azienda è apparsa complessa

Giuseppe Marasco - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 17/09/2025 – Il tema delle assunzioni all’interno dell’Azienda Speciale Ecologica (A.S.E.) di Manfredonia torna al centro del dibattito politico locale. A sollevarlo è il consigliere comunale e capogruppo della Lega Salvini Premier, Giuseppe Marasco, che chiede all’amministrazione comunale maggiore chiarezza e concretezza rispetto alle promesse fatte e alle aspettative dei lavoratori.

Negli ultimi mesi, la situazione occupazionale dell’azienda è apparsa complessa, segnata da bandi pubblici, procedure di mobilità e trasformazioni giuridiche. Tuttavia, secondo l’opposizione, mancherebbe ancora un piano chiaro per le assunzioni a tempo indeterminato, più volte annunciate come imminenti.

Le procedure concluse

A luglio 2025 il Comune di Manfredonia ha chiuso un avviso pubblico di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di tre posti da Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato. La selezione, che ha previsto valutazione dei titoli e colloqui, si è conclusa regolarmente, ma non sembra aver risolto le necessità di personale più ampie evidenziate dall’azienda.

Parallelamente, l’A.S.E. ha bandito una procedura per l’assunzione a tempo determinato di un Direttore Generale, con contratto di 30 mesi prorogabili. Una scelta interpretata da più parti come segnale della volontà di rafforzare la governance, pur senza incidere direttamente sulla forza lavoro operativa.

La trasformazione in società per azioni

Sul piano organizzativo, l’Azienda Speciale Ecologica ha completato la propria trasformazione in società per azioni. La nuova A.S.E. S.p.A. continuerà a gestire i servizi di igiene urbana con affidamento “in house” da parte del Comune. Una riorganizzazione strutturale che, secondo l’amministrazione, dovrebbe garantire maggiore efficienza e competitività. Resta però aperta la questione del personale: i cittadini e i lavoratori si domandano quali saranno i reali impatti in termini di nuove assunzioni.

La richiesta di Marasco

“Abbiamo bisogno di certezze – ha dichiarato Marasco –. Le assunzioni stabili erano state annunciate da tempo, ma a oggi non ci sono riscontri concreti. Il territorio non può aspettare ancora: servono risposte precise, sia per chi già lavora in A.S.E. con contratti precari, sia per quanti aspettano nuove opportunità”. Il consigliere ha annunciato che porterà la questione nel corso della riunione dei capigruppo prevista oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco Domenico La Marca e dell’assessore competente. “Chiederemo all’amministrazione di chiarire i tempi e le modalità delle assunzioni. Non possiamo permetterci ulteriori rinvii”.

La questione delle assunzioni in A.S.E. non è solo una partita amministrativa, ma tocca da vicino l’economia e il tessuto sociale di Manfredonia. La stabilizzazione dei lavoratori precari e l’apertura di nuove opportunità occupazionali rappresentano, infatti, un passaggio cruciale per restituire fiducia a una comunità che chiede sicurezza e prospettive.

LASCIA UN COMMENTO