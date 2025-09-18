Antonio Del Sordo conquista la finale europea del circuito Passion Golf

Prosegue il percorso vincente di Antonio Del Sordo, golfista originario di San Giovanni, protagonista nel prestigioso circuito Passion Golf. Dopo aver dominato le selezioni regionali, l’atleta si è imposto anche nella semifinale nazionale disputata al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano.
Con un eccellente 41 punti stableford netti, Del Sordo ha primeggiato nella classifica di seconda categoria, conquistando così l’accesso alla finalissima europea. L’evento si terrà dal 18 al 21 ottobre a Cipro, sul rinomato campo di Aphrodite Hills a Paphos, sede di competizioni dell’European Tour.
Un traguardo di grande prestigio che testimonia la crescita e la determinazione del golfista, ora pronto a sfidare i migliori giocatori a livello continentale.
Lo riporta sangiovannirotondofree.it.