A Barletta, durante un servizio notturno di controllo del territorio, la Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha intercettato quattro individui intenti a rubare un’autovettura regolarmente parcheggiata. Un complice li attendeva al volante di una Audi A6 Avant nera.

L’immediato intervento degli agenti ha costretto i malviventi ad abbandonare il tentativo: due di loro sono riusciti a salire sull’Audi in fuga, mentre un terzo è scappato a piedi tra i vicoli del centro, facendo perdere le proprie tracce.

Per bloccare l’auto in fuga, la Volante ha tentato di sbarrare la strada, ma il conducente dell’Audi ha speronato deliberatamente il veicolo della Polizia, riuscendo a guadagnare la via di fuga e provocando gravi danni alla pattuglia.

A seguito dell’impatto, i due poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso, dove hanno ricevuto cure per traumi lievi e sono stati dimessi con prognosi di alcuni giorni. L’auto di servizio, danneggiata nella parte frontale sinistra, è stata dichiarata momentaneamente inutilizzabile.

Il grave episodio evidenzia ancora una volta la professionalità e il coraggio degli agenti nel contrasto alla criminalità predatoria. La Questura di Barletta-Andria-Trani ha confermato che sono in corso indagini serrate per identificare i responsabili, ribadendo l’impegno a garantire sicurezza e legalità sul territorio.