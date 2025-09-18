Edizione n° 5827

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

CALEMBOUR

BULLI // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli

RINVIO Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli

È caos sul concorso unico della Regione Campania per 1.274 posti da Operatore Socio-Sanitario a tempo indeterminato

Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli

Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli - Fonte Immagine non riferita al testo: oss

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Prima pagina //

È caos sul concorso unico della Regione Campania per 1.274 posti da Operatore Socio-Sanitario a tempo indeterminato. Le prove scritte, previste per lunedì 22 settembre, subiscono già uno stop importante: l’Asl di Salerno, con 537 posti a bando e oltre 12mila candidati ammessi, ha annunciato con una nota ufficiale il rinvio delle prove a data da destinarsi. A rischio anche le selezioni dell’Asl di Napoli, dove sono in palio 737 posti e oltre 12mila candidati attendono conferme, ma al momento non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale.

Il rinvio a Salerno
La decisione dell’Asl di Salerno è stata formalizzata nel pomeriggio, attraverso un avviso pubblicato sul sito ufficiale: “In considerazione di sopraggiunte criticità tecniche e organizzative, i cui tempi di risoluzione non consentono l’espletamento del concorso unico regionale per O.S.S. nelle date già comunicate, tutte le prove del 22, 24, 25 e 26 settembre sono rinviate a data da destinarsi”.

Numeri e selezione
I candidati complessivi per le due aree territoriali sono 25.732, con una possibilità di successo molto bassa:

  • Area 1 (Napoli 1 Centro): 737 posti disponibili per 12.893 candidati, circa uno su 17 avrà accesso.
  • Area 2 (Salerno): 537 posti per 12.839 candidati, qui solo uno su 23 supererà la selezione.

Sedi delle prove
Le prove scritte si terranno, per motivi logistici, in sedi diverse: i candidati dell’Area 1 al Palapartenope di Fuorigrotta, quelli dell’Area 2 al Palavesuvio di Ponticelli, con convocazione alle ore 8.00 del 22 settembre. Il calendario ufficiale, che prevede le date del 22, 24, 25 e 26 settembre, resta ancora pubblicato sul sito della Regione Campania.

Modalità di esame
Il concorso si articola in una selezione per titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale. La banca dati con 5.000 quiz a risposta multipla è già disponibile online. Le materie comprendono legislazione sociale e sanitaria, organizzazione del lavoro socio-sanitario, assistenza alla persona, anatomia e fisiologia umana. La prova scritta assegna un massimo di 30 punti, con 21 come soglia minima di superamento.

Lo riporta fanpage.it.

1 commenti su "Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.