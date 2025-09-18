Concorso OSS in Campania, rinvio delle prove a Salerno e incertezza su Napoli

È caos sul concorso unico della Regione Campania per 1.274 posti da Operatore Socio-Sanitario a tempo indeterminato. Le prove scritte, previste per lunedì 22 settembre, subiscono già uno stop importante: l’Asl di Salerno, con 537 posti a bando e oltre 12mila candidati ammessi, ha annunciato con una nota ufficiale il rinvio delle prove a data da destinarsi. A rischio anche le selezioni dell’Asl di Napoli, dove sono in palio 737 posti e oltre 12mila candidati attendono conferme, ma al momento non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale.

Il rinvio a Salerno

La decisione dell’Asl di Salerno è stata formalizzata nel pomeriggio, attraverso un avviso pubblicato sul sito ufficiale: “In considerazione di sopraggiunte criticità tecniche e organizzative, i cui tempi di risoluzione non consentono l’espletamento del concorso unico regionale per O.S.S. nelle date già comunicate, tutte le prove del 22, 24, 25 e 26 settembre sono rinviate a data da destinarsi”.

Numeri e selezione

I candidati complessivi per le due aree territoriali sono 25.732, con una possibilità di successo molto bassa:

Area 1 (Napoli 1 Centro) : 737 posti disponibili per 12.893 candidati, circa uno su 17 avrà accesso.

: 737 posti disponibili per 12.893 candidati, circa uno su 17 avrà accesso. Area 2 (Salerno): 537 posti per 12.839 candidati, qui solo uno su 23 supererà la selezione.

Sedi delle prove

Le prove scritte si terranno, per motivi logistici, in sedi diverse: i candidati dell’Area 1 al Palapartenope di Fuorigrotta, quelli dell’Area 2 al Palavesuvio di Ponticelli, con convocazione alle ore 8.00 del 22 settembre. Il calendario ufficiale, che prevede le date del 22, 24, 25 e 26 settembre, resta ancora pubblicato sul sito della Regione Campania.

Modalità di esame

Il concorso si articola in una selezione per titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale. La banca dati con 5.000 quiz a risposta multipla è già disponibile online. Le materie comprendono legislazione sociale e sanitaria, organizzazione del lavoro socio-sanitario, assistenza alla persona, anatomia e fisiologia umana. La prova scritta assegna un massimo di 30 punti, con 21 come soglia minima di superamento.

Lo riporta fanpage.it.