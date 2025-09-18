Gallerie di Mattinata, ANAS rinvia la chiusura a ottobre

L’Anas Puglia ha annunciato che la chiusura delle gallerie di Mattinata sarà posticipata al mese di ottobre, accogliendo la richiesta del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.
Nei prossimi giorni verrà pubblicata una nuova ordinanza di rettifica con le date aggiornate per il completamento dei lavori di efficientamento energetico della galleria “Palombari”.
Si auspica inoltre una riduzione dei tempi di intervento, così da contenere al minimo i disagi per i cittadini e per le comunità interessate.
Lo riporta garganotv.com.