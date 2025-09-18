Edizione n° 5827

Gubbio, coppia aggredita: tre arresti per violenza sessuale e tentata rapina

VIOLENZA Gubbio, coppia aggredita: tre arresti per violenza sessuale e tentata rapina

I carabinieri hanno eseguito tre arresti per la brutale aggressione avvenuta lo scorso mese in Piazza 40 Martiri, nel centro storico di Gubbio

I carabinieri hanno eseguito tre arresti per la brutale aggressione avvenuta lo scorso mese in Piazza 40 Martiri, nel centro storico di Gubbio, dove una coppia è stata assalita mentre parcheggiava l’auto.

Secondo le indagini, due uomini avrebbero colpito con calci e pugni il compagno, minacciandolo per ottenere denaro, mentre un terzo avrebbe trascinato con forza la donna in una zona appartata e abusato di lei sessualmente. A intervenire fu il fratello della vittima, accorso dopo le urla.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Perugia, ha portato all’emissione di una misura cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di 36 e 43 anni, originari della provincia di Lecce, e di un 36enne di Gualdo Tadino. Sono indagati per violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina.

A dare l’allarme furono alcuni passanti, le cui segnalazioni al 112 permisero il rapido intervento di due pattuglie dei carabinieri. Le vittime furono soccorse e affidate al personale del 118.

I presunti aggressori tentarono la fuga, ma grazie a testimonianze raccolte e alle immagini della videosorveglianza comunale, i militari riuscirono a identificarli in breve tempo.

Il gip di Perugia, ritenendo gli indagati socialmente pericolosi e con rischio di reiterazione dei reati, ha disposto la custodia cautelare in carcere. I tre sono stati trasferiti negli istituti penitenziari di Terni e Spoleto.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

