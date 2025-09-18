Manfredonia (FG) – Una delle vicende urbanistiche più complesse e delicate degli ultimi anni approda a una svolta decisa: con l’ordinanza n. 146 del 18 settembre 2025, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia ha *disposto la demolizione delle opere interne ritenute abusive nelle palazzine denominate C1, C2, C3 e C4 del complesso edilizio in località Calle del Porto.

Secondo quanto accertato dagli uffici tecnici e dal Comando di Polizia Locale, la società “La Rinascita Soc. Coop. a.r.l.”, attuale proprietaria degli immobili, avrebbe trasformato radicalmente un complesso nato come residence turistico-alberghiero a quattro stelle in 41 appartamenti privati e un ufficio, senza le necessarie autorizzazioni.

Le contestazioni: da residence turistico a quartiere residenziale

Il nodo principale riguarda il cambio di destinazione d’uso. I fabbricati, autorizzati con il permesso di costruire n. 277/2010 come struttura ricettiva, sono stati progressivamente convertiti in abitazioni private, complete di impianti autonomi di gas, luce e acqua. Contestualmente, i servizi previsti dalla normativa regionale per le strutture alberghiere – reception, sala colazioni, bar, spazi comuni e aree verdi – sono stati soppressi o trasformati in unità residenziali.

Le verifiche hanno inoltre documentato numerose opere difformi rispetto ai titoli edilizi: compartimentazioni dei terrazzi, realizzazione di vani abusivi, chiusura di solarium, creazione di giardini privati al posto delle aree comuni e modifiche interne non autorizzate. Un insieme di interventi che, secondo il Comune, ha “stravolto la natura dell’intero compendio immobiliare”.

Il procedimento prende avvio nel maggio 2025, con una segnalazione della Polizia Locale. Dopo i sopralluoghi e la comunicazione di avvio del procedimento, la società ha depositato memorie difensive, sostenendo di aver acquistato gli immobili già nello stato attuale e di non poter essere ritenuta responsabile delle trasformazioni pregresse.

Una tesi respinta dall’ente: “La responsabilità amministrativa ricade comunque sul proprietario – si legge nell’ordinanza – il quale ha l’obbligo di rimuovere tutte le opere abusive, salvo rivalersi nei confronti di chi le ha realizzate”.

Il Comune sottolinea inoltre che gli immobili risultano abitati da soci della cooperativa, loro familiari o affittati a terzi, confermando l’utilizzo residenziale stabile e non turistico.

Le violazioni normative

L’atto elenca una lunga serie di inadempienze, fra cui: mancato rispetto dei titoli edilizi rilasciati dal 2008 al 2010; assenza del certificato di agibilità; inosservanza delle norme sul piano regolatore della zona ASI di Foggia; mancato deposito delle certificazioni energetiche e degli elaborati tecnici obbligatori; utilizzo di pareri tecnici (ASI e Vigili del Fuoco) rilasciati per varianti non conformi.

Il quadro delineato, secondo il Comune, configura una difformità totale dal progetto originario, con conseguente applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001 in materia di abusi edilizi.

L’ordinanza impone alla cooperativa di procedere entro 90 giorni alla demolizione delle opere interne ritenute abusive nelle palazzine denominate C1, C2, C3 e C4 e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento, scatterà l’acquisizione gratuita delle palazzine al patrimonio del Comune, oltre a una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 20.000 euro. Il provvedimento è stato trasmesso anche al Consorzio ASI, ai Vigili del Fuoco e al settore Demanio e Patrimonio, a conferma della rilevanza e complessità della vicenda.

La cooperativa “La Rinascita” potrà presentare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Nel frattempo, resta aperto l’interrogativo sul destino delle famiglie che attualmente occupano gli appartamenti: in caso di esecuzione della demolizione o acquisizione al patrimonio comunale, il Comune dovrà affrontare anche il delicato nodo sociale degli sgomberi.

*In rettifica, su richiesta dell’avvocato Michele Gentile del Foro di Foggia, nell’interesse della società finalizzata alla suddetta precisazione. 19 settembre 2025.

ATTO INTEGRALE ALLEGATO > albopretorio_000009391_001_or_06stt_180