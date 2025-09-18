OSPEDALE Manfredonia, La Marca: “L’ospedale non è un palcoscenico, è un bene comune”
"Arrivano due nuovi tavoli radiologici dal valore di 350mila euro, finanziati con fondi del ‘Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari’"
“Esprimo la mia personale soddisfazione per questo primo importante risultato. Dopo anni di macchinari obsoleti e pazienti costretti a spostarsi fino a San Giovanni Rotondo per una semplice radiografia, arrivano due nuovi tavoli radiologici dal valore di 350mila euro, finanziati con fondi del ‘Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari’.
Il primo dispositivo è già operativo al Pronto Soccorso, il secondo entrerà in funzione lunedì nei locali dell’ex mensa, riconvertiti per garantire continuità al servizio durante i lavori di adeguamento sismico della sede originaria. Una scelta intelligente e strategica, frutto di un monitoraggio quotidiano che la Commissione porta avanti senza clamore, ma con concretezza.
In questi giorni, abbiamo assistito all’ ennesimo atto di sabotaggio da parte di qualche criminale ostile a questo percorso di rigenerazione che, certamente, non fermerà il Direttore Antonio Nigri e la Regione Puglia.
Un grazie, pertanto, va all’ Assessore Regionale, alla Sanità Raffaele Piemontese , alla Direzione Generale della ASL Foggia e all’impegno costante della nostra Commissione Salute che ha saputo porsi in maniera collaborativa portando in piu occasioni ai diversi incontri bisogni e questioni del nostro ospedale.
La Commissione Salute, istituita all’ unanimità, ha lavorato rigettando ogni tentativo di strumentalizzazione, ascoltando, monitorando, interfacciandosi costantemente con me, Sindaco, e il Direttore Generale.
L’ospedale – come hanno dichiarato- non è un palcoscenico elettorale, ma un bene della comunità. I risultati che oggi vediamo sono frutto di lavoro quotidiano, non di passerelle dell’ultimo minuto”.
Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.
Caro dottor La Marca e dottor Nigri, credo che avere un Ospedale “decente” non è solo un’ aspettativa ma un diritto fondamentale del cittadino, sancito dall’ articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto dell’ individuo e interesse della collettività .
Questo diritto, caro dottor La Marca e dottor Nigri, implica l’ accesso a servizi sanitari adeguati e di qualità, garantiti dallo stato, poiché le strutture sanitarie pubbliche e i servizi sono considerati beni pubblici essenziali per il benessere della comunità.
Cosa significa avere un’ospedale decente:
1- I cittadini hanno diritto a ricevere le cure necessarie, sia in prevenzione che in trattamento e riabilitazione.
2- Un Ospedale decente offre servizi di qualità e personale qualificato e strutture adeguate.
3- Tutela contro la disuguaglianza: la Costituzione assicura che nessuno possa essere discriminato nell’ accesso alle cure..
In sintesi, la disponibilità di un Ospedale decente è l’ espressione concreta del diritto alla salute, un pilastro del sistema di welfare italiano e una componente essenziale della dignità e del benessere del cittadino.
Ma a voi politici e responsabili sanitari, queste cose non interessano, perché a voi piace di più fare i giochini politici e inciuci.
Del sofferente non ve ne frega niente.
Questo è ciò che la popolazione nota e afferma.
Comunque, il Signore Dio ci insegna ad avere speranza…
Buona salute a tutti.