Manfredonia, scadenza imminente per le domande del Bonus Casa 2024

Dall’esame della piattaforma informatica https://bacopa.it/?mod=mnfbonus24, attiva per la presentazione delle domande in questione, si rileva la presenza di numerosissime istanze per le quali non risulta completata la procedura di caricamento dei dati richiesti ed il conseguente invio. In merito si evidenzia che la procedura consente di caricare parzialmente la domanda, salvando i dati inseriti, ma soltanto il suo completamento ed invio può consentire il perfezionamento della domanda, come ogni altra procedura similare.

Dette istanze, pertanto, non risultano caricate a sistema e, se il completamento della domanda non sia effettuato, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, tali domande saranno cancellate e non inviate, così come chiaramente previsto dall’Avviso Pubblico: “La non corretta compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione, precisato che la piattaforma informatica utilizzata, in tali casi, non permetterà l’invio della domanda stessa.”

Si invitano, pertanto, tutti coloro che hanno attivato la procedura in questione a verificare l’effettivo stato della propria istanza, regolarizzando, se necessario, la propria posizione. E questo entro, e non oltre, le ore 12,00 del 30.09.2025 (termine entro il quale verrà automaticamente chiusa la piattaforma informatica, senza nessuna ulteriore proroga).

Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi, sino al 29.09.2025, all’apposito sportello presso l’Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-12,30.