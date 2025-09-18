Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, scadenza imminente per le domande del Bonus Casa 2024

SOSTEGNI Manfredonia, scadenza imminente per le domande del Bonus Casa 2024

La chiusura automatica della piattaforma è fissata per le ore 12 del 30 settembre

Manfredonia, scadenza imminente per le domande del Bonus Casa 2024

ph Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Dall’esame della piattaforma informatica https://bacopa.it/?mod=mnfbonus24, attiva per la presentazione delle domande in questione, si rileva la presenza di numerosissime istanze per le quali non risulta completata la procedura di caricamento dei dati richiesti ed il conseguente invio. In merito si evidenzia che la procedura consente di caricare parzialmente la domanda, salvando i dati inseriti, ma soltanto il suo completamento ed invio può consentire il perfezionamento della domanda, come ogni altra procedura similare.

Dette istanze, pertanto, non risultano caricate a sistema e, se il completamento della domanda non sia effettuato, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse, tali domande saranno cancellate e non inviate, così come chiaramente previsto dall’Avviso Pubblico: “La non corretta compilazione della domanda di partecipazione sarà motivo di esclusione, precisato che la piattaforma informatica utilizzata, in tali casi, non permetterà l’invio della domanda stessa.”

Si invitano, pertanto, tutti coloro che hanno attivato la procedura in questione a verificare l’effettivo stato della propria istanza, regolarizzando, se necessario, la propria posizione. E questo entro, e non oltre, le ore 12,00 del 30.09.2025 (termine entro il quale verrà automaticamente chiusa la piattaforma informatica, senza nessuna ulteriore proroga).

Per qualsiasi ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi, sino al 29.09.2025, all’apposito sportello presso l’Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-12,30.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.