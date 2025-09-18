Edizione n° 5827

Home // Attualità // Meteo, ancora caldo estivo e temperature sopra la media

CALDO Meteo, ancora caldo estivo e temperature sopra la media

L’Italia vive un periodo di caldo pienamente estivo, con temperature fino a 6-7 gradi sopra la media stagionale

Meteo, ancora caldo estivo e temperature sopra la media

Meteo, caldo - ph adnkronos

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Attualità // Meteo //

L’Italia vive un periodo di caldo pienamente estivo, con temperature fino a 6-7 gradi sopra la media stagionale. Le massime toccano valori elevati: Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C.

Estate prolungata fino al weekend
Un anticiclone anomalo di settembre porta sole e temperature elevate su gran parte del Paese, con punte di 34 gradi. Questa fase estiva durerà almeno fino al fine settimana.

Residua instabilità al Nord-Est
Nelle prossime ore si registreranno ancora piogge sul Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, collegate a un fronte perturbato in transito tra Baviera e Slovenia.

Temperature oltre la media
Il caldo eccezionale toccherà tutte le regioni:

  • Sud e Isole: 33 gradi in Sicilia, 32 in Calabria e Puglia, 30 in Sardegna.
  • Centro Italia: 33 gradi a Benevento, Caserta e Terni; 32 a Napoli e Taranto; 31 a Roma e Firenze.
  • Nord Italia: 30 gradi tra Modena e Bologna, picchi anche in Alto Adige.

Il culmine è atteso tra venerdì e sabato, con punte di 34 gradi a Benevento, Caserta, Taranto e Terni, 33 gradi a Firenze, Frosinone e Napoli, e 32 gradi a Roma, Lucca e Rieti.

Autunno in arrivo dalla prossima settimana
Dopo questo lungo episodio di caldo settembrino, i meteorologi prevedono un brusco cambio: piogge intense e rovesci potrebbero colpire l’Italia a partire dalla prossima settimana, con l’arrivo della cosiddetta “Tempesta Equinoziale”, segnale del ritorno dell’autunno.

Lo riporta rainews.it.

