Meteo, ancora caldo estivo e temperature sopra la media

L’Italia vive un periodo di caldo pienamente estivo, con temperature fino a 6-7 gradi sopra la media stagionale. Le massime toccano valori elevati: Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C.

Estate prolungata fino al weekend

Un anticiclone anomalo di settembre porta sole e temperature elevate su gran parte del Paese, con punte di 34 gradi. Questa fase estiva durerà almeno fino al fine settimana.

Residua instabilità al Nord-Est

Nelle prossime ore si registreranno ancora piogge sul Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, collegate a un fronte perturbato in transito tra Baviera e Slovenia.

Temperature oltre la media

Il caldo eccezionale toccherà tutte le regioni:

Sud e Isole : 33 gradi in Sicilia, 32 in Calabria e Puglia, 30 in Sardegna.

: 33 gradi in Sicilia, 32 in Calabria e Puglia, 30 in Sardegna. Centro Italia : 33 gradi a Benevento, Caserta e Terni; 32 a Napoli e Taranto; 31 a Roma e Firenze.

: 33 gradi a Benevento, Caserta e Terni; 32 a Napoli e Taranto; 31 a Roma e Firenze. Nord Italia: 30 gradi tra Modena e Bologna, picchi anche in Alto Adige.

Il culmine è atteso tra venerdì e sabato, con punte di 34 gradi a Benevento, Caserta, Taranto e Terni, 33 gradi a Firenze, Frosinone e Napoli, e 32 gradi a Roma, Lucca e Rieti.

Autunno in arrivo dalla prossima settimana

Dopo questo lungo episodio di caldo settembrino, i meteorologi prevedono un brusco cambio: piogge intense e rovesci potrebbero colpire l’Italia a partire dalla prossima settimana, con l’arrivo della cosiddetta “Tempesta Equinoziale”, segnale del ritorno dell’autunno.

Lo riporta rainews.it.