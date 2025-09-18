Prima televisita oncologica in Puglia: innovazione all’Istituto Tumori di Bari

All’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari è stata effettuata la prima televisita oncologica in Puglia grazie a TeleCoro, il nuovo servizio di telemedicina finanziato con fondi Pnrr e attivato in collaborazione con la Asl Bari.

La prima paziente coinvolta, in cura per un tumore gastrico trattato con chemioterapia e intervento chirurgico, si è collegata dal presidio territoriale San Camillo di Monopoli con il dottor Ezio Brunetti, responsabile del Centro di orientamento oncologico, che ha condotto la visita da Bari. La prestazione di follow-up si è svolta interamente a distanza con il supporto del personale infermieristico presente in sede.

Attualmente il servizio TeleCoro è operativo in diverse postazioni territoriali della Asl Bari: Alberobello, Altamura, Castellana Grotte, Mola di Bari, Monopoli e Terlizzi. L’obiettivo è portare il numero a 11 postazioni nella provincia di Bari, con successiva estensione all’intera rete oncologica regionale.

“La telemedicina non sostituisce la relazione diretta tra medico e paziente, ma la integra e la rafforza”, ha dichiarato il commissario straordinario dell’Istituto, Alessandro Delle Donne, sottolineando come il servizio consenta di alleggerire il carico sugli ospedali e migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie.

Il direttore generale della Asl Bari, Luigi Fruscio, ha aggiunto che le postazioni territoriali sono la “porta d’ingresso ai servizi oncologici”, con il compito di accogliere, orientare e accompagnare i pazienti lungo tutto il percorso assistenziale.

Lo riporta ansa.it.