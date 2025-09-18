Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Psicologo di base. Campo: “Fondamentale per bambini, adolescenti e giovani adulti”

FONDAMENTALE Psicologo di base. Campo: “Fondamentale per bambini, adolescenti e giovani adulti”

"Il servizio dello psicologo di base può finalmente partire dopo che è stato superato l'ultimo ostacolo tecnico-burocratico"

Psicologo di base. Campo: "Fondamentale per bambini, adolescenti e giovani adulti"

L'AVVOCATO PAOLO CAMPO, consigliere regionale PD

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il servizio dello psicologo di base può finalmente partire dopo che è stato superato l’ultimo ostacolo tecnico-burocratico.

In ogni ASL della Puglia sarà attivata l’assistenza di base affidata agli psicologi che lavoreranno in sinergia con i medici e i pediatri di base. L’obiettivo è raccogliere i bisogni di assistenza espresse e fornire interventi coerenti con le altre esigenze di assistenza e sostegno.

La legge, approvata oltre 2 anni dal Consiglio regionale, è stato il primo esempio di tutela diffusa e concreta della salute mentale, ritenendola altrettanto importante di quella fisica.

Speriamo che la disponibilità diffusa e gratuita dello psicologo di base aiuti a superare i pregiudizi che ancora oggi incidono fortemente sulla qualità della vita e della socialità. A maggior ragione per i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti che hanno bisogno delle attenzioni e delle cure a farne degli adulti consapevoli.

Nota a cura di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale.

1 commenti su "Psicologo di base. Campo: “Fondamentale per bambini, adolescenti e giovani adulti”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.