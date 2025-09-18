Rodi Garganico: gli studenti del 'Mauro del Giudice' a bordo della 'Helena' per la Barcolana 57

La Lega Navale Italiana parteciperà alla Barcolana 57, la celebre regata internazionale in programma a Trieste dal 1° al 12 ottobre 2025. Tra le imbarcazioni protagoniste ci sarà Helena, barca confiscata alla criminalità e affidata alla Sezione di Rodi Garganico della LNI, dedicata alla memoria della piccola Stella Costa. Insieme a Helena salperanno altre sette “barche della legalità”, pronte a raggiungere Trieste con partenza dal Porto Turistico di Rodi Garganico il 29 settembre, accolte dal team guidato da Marino Masiero, CEO del Porto e vicepresidente di Assonautica Italiana.

In questa occasione, il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, consegnerà al comandante di Helena, Michele De Angelis, il vessillo cittadino, che sarà issato a bordo per tutta la durata della manifestazione.

Le imbarcazioni prenderanno parte alla tradizionale “Regata Armatori”, evento storico della Barcolana organizzato dalla Lega Navale Italiana. Sfileranno davanti a Piazza Unità d’Italia e si sfideranno nel Golfo di Trieste, celebrando il mare e i valori della marineria.

A bordo saliranno anche studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico, indirizzo Trasporti e Logistica (Nautico). La Lega Navale Italiana porta avanti infatti numerosi progetti in collaborazione con le scuole, come l’educazione civica marittima con il Ministero dell’Istruzione, corsi dedicati agli studenti e giornate formative per i docenti sull’uso della vela come strumento didattico e sportivo.

Con questo spirito, il presidente della LNI di Rodi Garganico, Michele Presutto, e la dirigente scolastica Teresa Cuciniello hanno scelto di integrare tali iniziative nei programmi scolastici, per avvicinare i giovani al mare e al mondo della nautica.