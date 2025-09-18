Edizione n° 5827

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

CALEMBOUR

BULLI // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Rodi Garganico: gli studenti del ‘Mauro del Giudice’ a bordo della ‘Helena’ per la Barcolana 57

STUDENTI Rodi Garganico: gli studenti del ‘Mauro del Giudice’ a bordo della ‘Helena’ per la Barcolana 57

La Lega Navale Italiana parteciperà alla Barcolana 57, la celebre regata internazionale in programma a Trieste dal 1° al 12 ottobre 2025

Rodi Garganico: gli studenti del 'Mauro del Giudice' a bordo della 'Helena' per la Barcolana 57

Barca Helena - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //

La Lega Navale Italiana parteciperà alla Barcolana 57, la celebre regata internazionale in programma a Trieste dal 1° al 12 ottobre 2025. Tra le imbarcazioni protagoniste ci sarà Helena, barca confiscata alla criminalità e affidata alla Sezione di Rodi Garganico della LNI, dedicata alla memoria della piccola Stella Costa. Insieme a Helena salperanno altre sette “barche della legalità”, pronte a raggiungere Trieste con partenza dal Porto Turistico di Rodi Garganico il 29 settembre, accolte dal team guidato da Marino Masiero, CEO del Porto e vicepresidente di Assonautica Italiana.

In questa occasione, il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, consegnerà al comandante di Helena, Michele De Angelis, il vessillo cittadino, che sarà issato a bordo per tutta la durata della manifestazione.

Le imbarcazioni prenderanno parte alla tradizionale “Regata Armatori”, evento storico della Barcolana organizzato dalla Lega Navale Italiana. Sfileranno davanti a Piazza Unità d’Italia e si sfideranno nel Golfo di Trieste, celebrando il mare e i valori della marineria.

A bordo saliranno anche studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico, indirizzo Trasporti e Logistica (Nautico). La Lega Navale Italiana porta avanti infatti numerosi progetti in collaborazione con le scuole, come l’educazione civica marittima con il Ministero dell’Istruzione, corsi dedicati agli studenti e giornate formative per i docenti sull’uso della vela come strumento didattico e sportivo.

Con questo spirito, il presidente della LNI di Rodi Garganico, Michele Presutto, e la dirigente scolastica Teresa Cuciniello hanno scelto di integrare tali iniziative nei programmi scolastici, per avvicinare i giovani al mare e al mondo della nautica.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.