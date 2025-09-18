Manfredonia, 18 settembre 2025. Con una circolare diffusa stamani, la Direzione della S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa Territoriale dell’ASL Foggia ha ribadito il divieto assoluto di lasciare cibo per gatti nel cortile e nel perimetro – ma non all’esterno – del Centro di Riabilitazione “Andrea Cesarano” di Manfredonia.

Il provvedimento – firmato dalla direttrice facente funzione, alla data odierna– motiva la disposizione con esigenze di “igiene e sicurezza”, sottolineando come la presenza di cibo nell’area di riferimento rappresenti “un richiamo irresistibile per roditori come ratti e topi”. Difatti, ieri mattina 17 settembre 2025, all’interno della struttura sono stati rinvenuti deiezioni di ratti che hanno conseguentemente determinato l’intervento del servizio di igiene per la derattizzazione. Motivo per cui il servizio sanitario è stato interrotto per questo motivo. Un servizio, da ricordare, del quale usufruiscono anche bambini, che effettuano trattamenti riabilitativi mediate tappetini.

“Da sottolineare- aggiunge a StatoQuotidiano.it la dottoressa Michelina Delli Bergoli, direttrice facente funzione del dipartimento di riabilitazione territoriale – che la disposizione è stata la conseguenza della tutela della salute dei pazienti, che è del resto la mia responsabilità. In ogni modo, ribadisco che all’esterno dell’area di riferimento del centro di riabilitazione Andrea Cesarano sarà possibile continuare a svolgere attività di volontarie per i randagi e le colonie feline come sempre”.

Se da un lato l’ASL richiama il personale a un comportamento uniforme, in primis per la questione igienica, dall’altro la decisione ha acceso la protesta di un gruppo di volontari e volontarie manfredoniani che da anni, a proprie spese e senza alcun sostegno istituzionale, si prendono cura delle colonie feline e dei randagi presenti in città.

“È inaccettabile – denunciano – che, mentre noi ci occupiamo quotidianamente del benessere e della salute dei gatti, garantendo anche un presidio igienico sul territorio, le istituzioni non solo non ci supportino, ma addirittura ci mettano i bastoni tra le ruote”.

I volontari ricordano come l’amministrazione comunale avesse più volte promesso interventi concreti: un’area dedicata ai gatti randagi, una convenzione per la gestione delle colonie, per intervenire nel caso di gatti randagi feriti o abbandonati, un coordinamento con le associazioni. Promesse rimaste lettera morta.

“Nello scorso agosto – spiegano – abbiamo avuto anche un incontro nella stanza del sindaco, alla presenza del sindaco e dell’assessora al ramo. Ci era stato assicurato un impegno, ma a oggi non si è mosso nulla”.

Lo stesso era già accaduto dopo un incontro informale nello scorso ottobre 2024. Ad oggi, totale indifferenza e, di fatto, nessun intervento dell’Amministrazione comunale, se non la promessa di stanziare dei fondi in favore di un’associazione nazionale per alcuni interventi per i randagi felini.

La vicenda riaccende i riflettori sul tema del randagismo felino a Manfredonia, che continua a pesare interamente sulle spalle di cittadini e volontari. Questi ultimi, spesso con grandi sacrifici personali ed economici, garantiscono cibo, cure veterinarie e sterilizzazioni, sopperendo a quella che definiscono una “colpevole indifferenza istituzionale”.