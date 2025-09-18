Edizione n° 5828

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICI // Bologna, smantellata organizzazione che gestiva “diplomifici”
18 Settembre 2025 - ore  13:33

CALEMBOUR

RICONOSCIMENTO // Garante Privacy: si al riconoscimento facciale in aeroporto, nessun divieto generale
18 Settembre 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // ‘The Summer I Turned Pretty’, in arrivo il film conclusivo della serie

FILM ‘The Summer I Turned Pretty’, in arrivo il film conclusivo della serie

Dopo la conclusione della terza stagione, arrivata in questi giorni su Prime Video, la piattaforma ha annunciato che la saga proseguirà con un film finale

'The Summer I Turned Pretty', in arrivo il film conclusivo della serie

'The Summer I Turned Pretty' - Fonte Immagine: wired.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Settembre 2025
Attualità // Cinema //

Che siate Team Conrad o Team Jeremiah, c’è una buona notizia per tutti i fan di The Summer I Turned Pretty (L’estate nei tuoi occhi). Dopo la conclusione della terza stagione, arrivata in questi giorni su Prime Video, la piattaforma ha annunciato che la saga proseguirà con un film finale, scritto da Jenny Han insieme a Sarah Kucserka.

Nel cast torneranno Lola Tung (Belly) e Christopher Briney (Conrad). Al momento non è certo se altri attori riprenderanno i rispettivi ruoli. “C’è ancora un importante traguardo nel percorso di Belly che merita di essere raccontato – ha dichiarato Han – e solo un film può dargli il giusto spazio”. L’autrice ha ringraziato Prime Video per aver scelto di sostenere questa nuova fase del progetto, pensata come capitolo conclusivo e inedito rispetto alla trilogia letteraria, già adattata nelle tre stagioni.

Secondo Amazon Mgm Studios, la serie ha “toccato corde profonde nel pubblico internazionale”, diventando un fenomeno globale grazie alla fusione di emozioni adolescenziali, personaggi iconici e una colonna sonora pop amatissima, con brani di Taylor Swift in primo piano.

Il successo è stato amplificato anche dai social, in particolare TikTok, dove clip, commenti e dibattiti tra i fan sono diventati virali. Tutto lascia prevedere che anche il film finale riuscirà a generare lo stesso entusiasmo, chiudendo con forza una delle storie più amate degli ultimi anni.

Lo riporta wired.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.