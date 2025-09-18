'The Summer I Turned Pretty', in arrivo il film conclusivo della serie

Che siate Team Conrad o Team Jeremiah, c’è una buona notizia per tutti i fan di The Summer I Turned Pretty (L’estate nei tuoi occhi). Dopo la conclusione della terza stagione, arrivata in questi giorni su Prime Video, la piattaforma ha annunciato che la saga proseguirà con un film finale, scritto da Jenny Han insieme a Sarah Kucserka.

Nel cast torneranno Lola Tung (Belly) e Christopher Briney (Conrad). Al momento non è certo se altri attori riprenderanno i rispettivi ruoli. “C’è ancora un importante traguardo nel percorso di Belly che merita di essere raccontato – ha dichiarato Han – e solo un film può dargli il giusto spazio”. L’autrice ha ringraziato Prime Video per aver scelto di sostenere questa nuova fase del progetto, pensata come capitolo conclusivo e inedito rispetto alla trilogia letteraria, già adattata nelle tre stagioni.

Secondo Amazon Mgm Studios, la serie ha “toccato corde profonde nel pubblico internazionale”, diventando un fenomeno globale grazie alla fusione di emozioni adolescenziali, personaggi iconici e una colonna sonora pop amatissima, con brani di Taylor Swift in primo piano.

Il successo è stato amplificato anche dai social, in particolare TikTok, dove clip, commenti e dibattiti tra i fan sono diventati virali. Tutto lascia prevedere che anche il film finale riuscirà a generare lo stesso entusiasmo, chiudendo con forza una delle storie più amate degli ultimi anni.

Lo riporta wired.it.