Troia, comitato cittadino chiede sicurezza sulla SP115

La SP115, arteria che collega Troia a Foggia, continua a essere teatro di incidenti e tragedie. La strada, lunga circa 18 chilometri, presenta carreggiata stretta, segnaletica inesistente, scarsa illuminazione e incroci pericolosi, condizioni che aumentano il rischio per chi la percorre quotidianamente. La mancanza di piazzole di sosta per emergenze aggrava ulteriormente la situazione.

Costruita durante la Seconda guerra mondiale per volontà di Monsignor Farina, oggi la SP115 mostra tutti i suoi limiti. Per questo alcuni residenti di Troia hanno formato un comitato cittadino, raccogliendo in poche settimane circa 2200 firme già inviate agli organi competenti. La richiesta è chiara: prima la messa in sicurezza del tracciato, poi l’allargamento della carreggiata.

La mobilitazione è appena iniziata, ma la determinazione è forte. Il comitato ha già annunciato la possibilità di sit-in e proteste pubbliche se le istituzioni non interverranno, per garantire alla comunità di percorrere la propria strada in sicurezza.

Lo riporta foggiatoday.it.