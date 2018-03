Manfredonia, settimana di eventi culturali e religiosi per l’ordinazione di don Emanuele

Di:

Manfredonia – La prossima domenica 31 ottobre, alle ore 19, nella cattedrale di Manfredonia ci sarà l’ordinazione sacerdotale digiovane 25enne di Manfredonia, originario della parrocchia del Carmine. Emanuele è stato alunno del nostro seminario diocesano e di quello regionale di Molfetta dove ha conseguito il baccellierato. Attualmente è iscritto alla specializzazione in “Teologia Dogmatica” presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e sta svolgendo il suo ministero pastorale nella parrocchia “s. Maria Addolorata” in Roma.Dice di sè Emanuele: “ Quando entriamo in un rapporto personale con Lui, Cristo ci rivela la nostra identità, e nella sua amicizia la vita cresce e si realizza in pienezza, dice il Papa. Così il tempo della preparazione si fa soprattutto memoriale grato, spazio per dire grazie a Dio dei tanti volti che hanno rivelato e illuminato la strada nella sua volontà. È tempo di attesa; è tempo di grazia, perché svela nel tuo progetto il progetto di Dio, la tua vita nella vita di una famiglia, di una Comunità parrocchiale, di una Chiesa Diocesana, di un popolo. il vescovo Michele all’ordinazione diaconale esortava me e gli altri due diaconi dicendo: – Da oggi la tua nuova famiglia sarà la tua Diocesi – : così. Oggi, sento la mia Chiesa viva e operante in questa attesa: è lei che mi ha accompagnato in tutti questi anni; è lei che, nel segreto, mi ha affidato al Signore perché portasse a compimento ciò che aveva iniziato in me“.Per tale occasione è stata pensata, in collaborazione tra la Parrocchia Santa Maria del Carmine, il Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi e il Centro Diocesano Vocazioni , una settimana in preparazione in cui coinvolgere in diversi appuntamenti giovani e adulti della città. La settimana, chiamata “ Collaboratori della vostra gioia”, sarà caratterizzata da momenti di preghiera , incontri culturali e di approfondimento sul tema del sacerdote, riletto anche attraverso arte e spettacolo. Per info vedere il sito www.giovanidalcuoregrande.comRedazione Stato