Delegazione ANT Manfredonia in festa per il Decennale (FOTOGALLERY – II)

Manfredonia. SABATO 10 ottobre 2015 è iniziato il percorso per celebrare il “decennale” della Delegazione ANT di Manfredonia: “nella chiesa SS Trinità, il parroco don Giovanni Granatiero ha celebrato la Santa Messa -riferisce il delegato Michele Vaira- per ringraziare Nostro Signore per averci illuminati e guidati nel nostro cammino, difficile, in questi anni per raggiungere questo traguardo. Alla celebrazione hanno partecipato, con la comunità parrocchiale, tutti i volontari e i professionisti dell’equipe assistenziale, alcuni ammalati e i loro familiari. C’è stata commozione nel commemorare tutti i pazienti assistiti ma anche serenità per aver contribuito ad alleviarle le sofferenze rendendo così più dignitosa la loro vita in un momento molto particolare e aiutato le loro famiglie, trovatesi anch’esse impreparate a vivere questa difficile esperienza”.

La celebrazione del decennale è continuata ieri, sabato 17 ottobre 2015, con due iniziative che si sono fregiate del patrocinio dell’Arcidiocesi, della Regione Puglia, del Parco Nazionale del Gargano, dei comuni di Manfredonia, Zapponeta, Monte S. Angelo e Mattinata, dell’Asl Foggia e dell’ordine dei medici della provincia di Foggia: alle ore 17.00 a Palazzo dei Celestini si è svolto un incontro pubblico alla presenza di alcuni degli artefici e dei protagonisti di questo straordinario cammino di solidarietà: medici, specialisti, infermieri, volontari, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, a conclusione del quale interverrà la presidente della Fondazione ANT Italia Onlus, Raffaella Pannuti.

In serata in piazza del Popolo lo spettacolo di canto, danza, ballo e cabaret nel corso del quale si sono esibiti: la compagnia ‘Danza Nova Folk’ con la direzione artistica m° Michele Mangano; la danzatrice e insegnante Enza Di Bari; la giovane e promettente cantante di Monte Sant’Angelo Roberta Totaro; l’attore-cabarettista Filippo Totaro; la coppia di ballerini pluricampioni di danza standard Rita e Antonio Albrizio e i ballerini di tango argentino e milonga Grazia e Carmine Mummolo. Ha presentato la giornalista Anna Maria Vitulano.

Tutta la comunità è stata invitata a partecipare alla giornata di festa per il decennale della Delegazione ANT e a condividere la gioia di aver contribuito ad offrire ai cittadini di Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata e Zapponeta un servizio gratuito molto utile ai malati oncologici e ai loro cari. L’occasione è utile per annunciare che a breve verrà inaugurata la nuova sede dell’ANT che sta per trasferirsi in Via P. Togliatti n. 22, zona Acqua di Cristo nei pressi dell’ex tribunale.

