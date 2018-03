marialucia rinaldi

Manfredonia. Ogni sera, dal 17 al 23 Ottobre, alle ore 20:00 “La Settimana del Cantastorie” un progetto pensato e creato per dare una buonanotte dolce e favolosa a tutti i bambini che si addormenteranno sognando mete fantastiche dove la realtà si tinge d’azzurro e si sposa con la fantasia. Sulla pagina “Favole in Testa” troverete gli audio contenenti meravigliose storie, una al giorno per una settimana. NON PERDETE QUESTO MERAVIGLIOSO APPUNTAMENTO! ♡♡♡ Appuntamento su Facebook alla pagina “FAVOLE IN TESTA”:www.facebook.com/favoleintesta Favole in testa “La settimana del cantastorie”. Ogni sera una favola della buonanotte con Marialucia Rinaldi ultima modifica: da

