Ferrovie, per il sindaco di Foggia: “Si farà”, la seconda stazione

Il sindaco di Foggia ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’ipotesi di attrezzare la stazione di Incoronata per la fermata foggiana dei treni dalla Puglia a Roma.

Dice il sindaco Landella: “L’ipotesi Incoronata non è in agenda, ho avuto ampie rassicurazioni da RFI che, devo aggiungere, rispetto alla seconda stazione ha le idee molto chiare tanto da aver individuato anche il sito, nell’area di San Lorenzo in Carmignano dopo la curva del baffo”.

“Con i vertici di RFI ci siamo già incontrati. Per questo motivo non ho risposto ad alcune polemiche legittime ma senza alcun fondamento. Quello della seconda stazione di Foggia è stato per anni tema complesso ed articolato. Una questione che la comunità foggiana, il partenariato economico, istituzionale e sociale e la rappresentanza parlamentare di Capitanata hanno già affrontato con attenzione ed impegno, avendo come priorità la salvaguardia del ruolo strategico ed imprescindibile della stazione di piazzale Vittorio Veneto e quindi del terminal bus”.