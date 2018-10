Mainiero insiste su “profili di illegittimità” Amgas

Di:

”Apprendo dalla stampa locale che il dott. Pierluca Fontana, presidente del Consiglio di Amministrazione della società AMGAS SpA, ha respinto stizzito le osservazioni sui vari profili di illegittimità da me evidenziati in ordine alla società medesima”, così Giuseppe Mainiero capogruppo FdI al Comune di Foggia.

”Innanzitutto Fontana rimarca che il bando di gara relativo alla “Procedura aperta per la selezione di un investitore finanziario per la partecipazione alle future gare di ambito della Regione Puglia, attraverso anche la compartecipazione ad un veicolo societario”, pubblicato da AMGAS SpA il 24 aprile scorso, scaturisce direttamente dalla delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n. 205 del 27 dicembre 2013.Se così è, ci si chiede: quando mai il Consiglio Comunale ha autorizzato AMGAS a prevedere a favore di un investitore finanziario “una partecipazione al capitale del veicolo societario, il quale assumerà la forma di una AssetCo o di una NewCo, anche quale parte del corrispettivo del finanziamento”, così come si legge nel bando?

Un’ipotesi di questo tipo non può essere inserita in un bando come fosse mera esecuzione di un indirizzo, oltretutto cinque anni dopo la relativa delibera consiliare, seppur la volessimo interpretare in tal guisa, senza che nel frattempo sia stata mai presentato al Consiglio Comunale una proposta deliberativa corredata da una relazione tecnica dalla quale si evincesse che quella individuata da AMGAS risultava la strada più conveniente per instaurare rapporti di partenariato, fermo restando la verifica della compatibilità con l’attuale normativa, profondamente mutata dall’ormai lontano 2013, e l’acquisizione del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, che manca semplicemente perchè non richiesto.

Ma evidentemente per il Fontana la disciplina DELLE SOCIETA’ PUBBLICHE NEL TESTO UNICO (D.LGS N. 175/2016) e le relative Disposizioni integrative e correttive contenute nel D. LGS. n. 100/2017 rappresentano un fastioso orpello di cui può liberamente farne a meno.

E, comunque, il Consiglio Comunale, anche davanti ad una proposta legittima, avrebbe potuto anche non accogliere, in tutto o in parte, l’ipotesi prospettata da AMGAS, ed in tale ipotesi cosa accadrebbe dopo che la procedura di evidenza fosse evasa e l’investitore individuato?

Per quanto riguarda l’incarico affidato allo studio legale Orrick di Milano, si prende atto della sua pubblicazione nell’elenco relativo all’anno 2017, ma non senza stupore: lungi dall’indicare tutti gli elementi prescritti dall’art. 15-bis del DLgs n. 33 del 2013 per la regolarità dell’incarico, viene riportato come atto di conferimento un non meglio identificato “ordine 24.10.2017”. Di che cosa si tratta? Di certo una modalità assolutamente illegittima e inammissibile in una società pubblica (SIC!), evidenzia Mainiero.

Relativamente, infine, alla difesa dell’operato del Sindaco che l’estate scorsa ha decretato la conferma degli amministratori di AMGAS SpA, dopo due mandati consecutivi, è talmente palese la violazione dell’art. 8 dello Statuto di AMGAS SpA e dell’art. 2 del Regolamento comunale sulle nomine, che sembra eccessivo doverne chiarire ulteriormente i motivi di illegittimità, già dettagliatamente illustrati in precedenza.

In ogni caso sarà la magistratura a individuare le eventuali responsabilità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure e nell’emanazione degli atti sopra richiamati”, conclude la nota del consigliere.