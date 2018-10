Manfredonia. “In ricordo di Giuseppe De Rita”

Di:

Manfredonia. ”Sembra ieri, ma in realtà è passato già un anno dalla morte del mio caro papà Giuseppe De Rita.

Oggi si ricorda un meraviglioso uomo, un maestro di vita, una persona umile e generosa. Una persona che ci ha insegnato tanto sia nel suo lavoro di poliziotto per la strada e sia come dovere di padre dentro le mura di casa. Ogni problema con te diventava una sciocchezza. Di certo la tua improvvisa scomparsa ha portato via un pezzo di tutti noi a te vicini.

Ti immaginero’ sempre con il tuo sorriso e il tuo carisma, la vita ha portato via la tua persona , ma non il ricordo speciale di te, che rimarrà per sempre nel nostro cuore.

Perché per noi non sei andato mai via, ti sentiamo sempre vicino ovunque andiamo, in ogni attimo, in ogni momento.

Ricordo per chi volesse partecipare per una preghiera, ci sarà la messa oggi 18 Ottobre 2018 alle ore 18:30 presso la chiesa Santa Maria del Carmine”.

(A cura di Antonio De Rita, Manfredonia)