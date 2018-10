Puglia: Nubi residue al mattino, poi bel tempo

Di:

Bari. Meteo Puglia: la pressione torna ad aumentare su Molise, Puglia e Basilicata garantendo un miglioramento del tempo. Ancora annuvolamenti in mattinata, specie a ridosso della dorsale ma senza il rischio di precipitazioni. Più soleggiato su pianure e coste. Temperature stabili o in rialzo nei valori massimi. Venti deboli tra ENE e ESE. Mari generalmente poco mossi sia sul versante Adriatico che l’area ionica.

Venerdì 19 Ottobre

Bel tempo prevalente su Puglia, Basilicata e Molise

VENERDI’: condizioni anticicloniche sul Sud Italia favoriscono una fase meteorologica generalmente stabile tra Puglia, Basilicata e Molise con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi grazie al cielo sereno, stazionarie invece nei massimi.

Sabato 20 Ottobre

Bella giornata di sole sul Sud-Est

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature minime stabili, con estremi di 17°C; massime in calo, con punte di 22°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.