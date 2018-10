Sequestrata sede giudice pace a Lucera

Di:

(ANSA) – LUCERA (FOGGIA), 17 OTT – Per ravvisati pericoli per la pubblica incolumità, i militari della Guardia di Finanza di hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intero stabile ‘Palazzo De Troia’ a Lucera, che ospita gli uffici del giudice di pace ed alcuni uffici pubblici comunali. Nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro sono indagati dalla Procura di Foggia il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, e tre dirigenti dell’ufficio tecnico comunale, Potito Belgioioso, Antonio Lucera e Tommaso Piemontese, con le accuse di omissione in atti d’ufficio e omissione di lavori in edifici che minacciano rovina.

Dalle indagini sarebbero emerse situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, tra cui evidenti crepe e irregolarità presenti nelle mura perimetrali esterne dell’edificio. Il sequestro è stato disposto del gip del tribunale di Foggia. I militari hanno effettuato accertamenti di natura documentale e tecnica mediante l’ausilio di un collegio di consulenti nominati dal pm Marco Gambardella che coordina le indagini. Già in passato, secondo quanto accertato dagli investigatori, si sono verificate cadute di calcinacci e intonaco, sia all’esterno che all’interno dell’immobile. (ANSA).