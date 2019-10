Giovani creativi crescono a Manfredonia

Il programma di incubazione è stato sviluppato dalla partnership del progetto Traces- TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem, ed è finalizzato a superare i limiti ed i gap di crescita e sviluppo delle imprese culturali e creative pugliesi.

Puglia Creativa nei mesi scorsi ha creato nelle province pugliesi una rete di Local Atelier (CoWorking SMART LAB per la provincia di Foggia; APS Ammostro per la provincia di Taranto; Officine Cantelmo per la provincia di Lecce; CETMA per la provincia di Brindisi; Impact Hub srl per le province Bari-Bat), luoghi di aggregazione dove le start up selezionate potranno usufruire di consulenze e servizi altamente specializzati e specifici per i fabbisogni di crescita.

La Call Giovani Creativi Crescono ed il programma di incubazione sono rivolti a start-up, creativi, micro e piccole imprese, associazioni che operano nel campo della cultura e della creatività da non più di tre anni.

Puglia Creativa

con il progetto Traces, al fine di favorire la massima conoscenza e partecipazione alla call presenta Giovani Creativi Crescono in un roadshow in cinque tappe al quale di volta in volta interverranno, testimonial, istituzioni, antenne presenti sul territorio e top speaker. Sarà un’occasione per conoscere nel dettaglio la call Giovani Creativi Crescono che rimarrà aperta fino al 22/11/19. Per partecipare alla call basta compilare il seguente FORMEcco il calendario: