Calcio a 5, primo trasferta stagionale per il Manfredonia

Carmelo Mendola ” Abbiamo disputato una buona gara in Coppa ma sicuramente non una delle migliori rispetto alle altre giocate. Non abbiamo concesso tanto agli avversari, la potevamo chiudere, non l’abbiamo fatto e poi siamo giunti alla lotteria dei rigori e ci sta. Stiamo pagando in questo periodo l’assenza delle pedine mancanti ed essendo ristretti fai più fatica a gestire la gara. Sabato la gara sarà difficilissima, in un campionato molto equilibrato come abbiamo già visto. Incontreremo una buona squadra e noi cercheremo di andar lì a giocare la nostra partita e a cercare di fare un risultato positivo.”

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale dell ‘Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria, a partire dalle ore 15:00.

Area comunicazione Sim C5 Manfredonia Antonio Monaco