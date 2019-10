Cori giocatori Foggia, Pio&Amedeo mandano messaggio a giornalista Rai

Foggia. “Ciao Giuseppe, ci presentiamo, siamo Pio e Amedeo e ti scriviamo perchè la nostra posizione nel mondo dello spettacolo ci identifica tifosi di spicco della squadra della nostra città e solo perchè speriamo che questo ci aiuti ad avere la tua attenzione…ma tu la capisci la gravità e il peso delle tue parole, lo capisci che responsabilità hai?”.

Così Pio&Amedeo, noti comici di Foggia in seguito ad un servizio della Rai relativo al caso dei giocatori del Foggia che avrebbero intonato cori in favore dei tifosi diffidati. Indagini in corso, in tale senso.

“Hai attaccato la frase “terra della quarta mafia” senza nessun nesso logico a questa vicenda, solo magari per il gusto di colorare il servizio …me lo spieghi il nesso tra un coro fatto da ragazzi non professionisti, che vivono una sudditanza importante nei confronti di una tifoseria così blasonata dopo la delusione dello scorso anno , e la definizione di “terra della quarta mafia”??”, dicono Pio&Amedeo.

“Alludere con tanta facilità al legame tra questo episodio e una cosa ben più grave e pesante come la MAFIA non ti puzza di facile qualunquismo? Spiegacelo che siamo tanto ignoranti ti prego…quel coro, fatto dai tesserati, è sbagliato, sia chiaro, anzi CHIARISSIMO: È SBAGLIATO!! Ma tu hai mai parlato delle angherie in ambito sportivo che subisce la terra e gli abitanti della terra della “quarta mafia”?? Al Bari lo scorso anno (come era giusto fare) è stato evitato il girone H della serie D (noto per essere il più complicato della categoria) per cause di ordine pubblico, al Foggia, solo un anno dopo, nonostante fossero assai più prevedibili i disordini tra tifoserie così rivali, NO! E non ti parlo delle porcherie fatte da QUELLO e i suoi amichetti lo scorso anno in serie B che non hanno avuto nessuna nota di merito nella testata giornalistica numero 1 della tv di Stato!

Però non affondiamo ancor di più con i rancori…ma ci limitiamo a chiederti: come mai a Torre Annunziata, col Savoia, a Sassari, con la Torres, dopo lo stesso coro, non sono stati crocifissi da te i giocatori, la società e la tifoseria?? Spiegacelo tu che sei più intelligente e preparato di noi!

https://youtu.be/oVvUXWFpzP0

Dal minuto 2.16 anche questo:

https://youtu.be/XtZkKLmfTCM

Aspettiamo tue, un abbraccio

PIO E AMEDEO”.

(ANSA) – FOGGIA, 18 OTT – “Un comportamento sicuramente non bello da vedere ma involontario. Nel senso che i ragazzi della squadra, tutti tra i 18 e i 20 anni, colti anche dal grande entusiasmo per la vittoria, hanno intonato quel coro ma senza malafede”. È quanto afferma il presidente del Foggia calcio, Roberto Felleca, dopo le polemiche suscitate dai calciatori del Foggia che si sono uniti ai cori intonati dai tifosi della curva Nord, cantando “onoriamo i diffidati”. L’episodio è avvenuto al termine della partita di Coppa Italia serie D, che la squadra ha vinto contro la Turris, disputata mercoledì sera allo stadio Pino Zaccheria. Il video dei cori è stato pubblicato sulla pagina Facebook ‘Foggia Calcio Movie’ ed è diventato virale sul web. “Dalla questura – aggiunge il presidente – ci hanno anche rassicurato che non ci sono i presupposti per prendere provvedimenti di qualunque natura nei confronti dei calciatori rossoneri“.