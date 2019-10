CUP Foggia presente alla 2^ edizione di JOB

Il CUP Foggia (Comitato Unitario e Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali) sarà presente alla 2^ edizione di JOB, il Salone del Lavoro e della Creatività in programma a Foggia dal 22 al 24 ottobre.

I professionisti del territorio, infatti, non potevano mancare all’appuntamento più importante del Sud che mira a far incontrare le imprese con i talenti della Capitanata: una manifestazione che rappresenta un’opportunità per incrociare domanda e offerta di lavoro, nell’ottica di attuare concrete politiche occupazionali in linea con le più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione.

L’evento si articola in tre giornate che si svolgeranno, anche quest’anno, presso l’Ente Fiera di Foggia: appuntamenti, ospiti, workshop e seminari ma soprattutto imprese a caccia di talenti caratterizzeranno questo secondo appuntamento con il primo HUB del Mezzogiorno specializzato nella connessione tra domanda e offerta di lavoro.

Un lavoro che non passa solo dalle imprese, ma anche dai tanti studi professionali che rappresentano una parte viva e attiva nella creazione di occupazione nella nostra Provincia.

“La presenza dei professionisti ad un evento come il SLC è importante tanto quanto quella delle imprese – spiega il presidente del CUP Massimiliano Fabozzi – perché permette da un lato ai giovani di conoscere meglio le diverse attività professionali, dall’altro ai professionisti di selezionare nuove leve da inserire negli studi. Non bisogna dimenticare, infatti, che una fetta produttiva del nostro territorio è costituita proprio dagli studi privati e dalle partite iva”.

Presso lo stand del CUP Foggia all’interno del Salone del Lavoro e della Creatività i professionisti dei diversi ordini e collegi professionali forniranno informazioni in merito alla propria professione – rispondendo a domande, dubbi e curiosità – e raccoglieranno candidature tra i giovani aspiranti professionisti.

Il CUP è un’associazione costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello locale degli Ordini e Collegi professionali. Non ha fini di lucro e rappresenta, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane. Attualmente aderiscono alla sezione foggiana ben 15 ordini professionali: consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, farmacisti, chimici, geometri e geometri laureati di Lucera e di Foggia, architetti, assistenti sociali, ingegneri, notai, ostetriche, avvocati, psicologi, periti industriali e periti industriali laureati, periti agrari e periti agrari laureati.