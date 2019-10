Inchiesta Foggia, “Da Emiliano ci saremmo aspettati delle scuse”

“Francamente ci saremmo aspettati delle ‘scuse’ alla Puglia da parte del presidente Michele Emiliano, al posto di una nota da ‘avvocato difensore di se stesso’! Ancora una volta il suo spropositato ‘ego’ viene prima di tutto e tutti, anche dei pugliesi. ‘Prendo atto con soddisfazione…’, ma quale soddisfazione? Di essere estraneo a eventuali reati compiuti da politici della sua maggioranza, dai quali ha preso subito le distanze? Così come ha fatto in questi anni pretendendo le dimissioni dei suoi assessori per allontanarli da sé…Come se questi fossero ‘isole’ che non agissero all’interno di un disegno politico e programmatico, ma per conto loro!?!”.

Lo dicono, in una dichiarazione congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia.

“In passato, ed Emiliano se lo dovrebbe ricordare bene, un presidente di Regione veniva coinvolto perché bastava il ‘non poteva non sapere: un’autoambulanza era bloccata nel traffico e il paziente moriva? Il presidente non poteva non sapere!’.

E nell’inchiesta di Foggia come presidente e assessore alla Sanità non si è accorto di nulla di quello che avveniva al CUP della ASL di Foggia? E come presidente e assessore all’Agricoltura di tutte le manovre speculative sui Consorzi di Bonifica? Lui ‘prende atto con soddisfazione…che non c’entra nulla??? E allora cosa sta a fare alla guida della Giunta regionale se non sa quello che accade intorno a lui? Per questo ci saremmo aspettati delle scuse, non una difesa di chi anche se non penalmente è sicuramente politicamente responsabile del declino, sfascio e degrado che il suo Sistema politico sta provocando alla Puglia”.