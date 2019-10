“Lavori di pubblica utilità”, convenzione tra Comune Manfredonia e Tribunale Foggia

Manfredonia, 18 ottobre 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato approvato uno schema di convenzione della durata di anni 3, da sottoscrivere fra l’Ente sipontino e il Tribunale di Foggia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in attuazione degli artt. 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e 2 del D.M. 26/03/2001, con la precisazione che esso è gratuito e non costituisce rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l’assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

E’ stato determinato in 5 i soggetti ammessi alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Manfredonia, per una spesa presuntiva di €. 1.500,00 per l’anno 2019, €. 6.000,00 per l’anno 2020 ed €. 6.000,00 per l’anno 2021.

Redazione StatoQuotidiano.it